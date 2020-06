L'EPIDEMIA

ANCONA Un'altra giornata a quota zero nelle Marche, sia per i contagi che per le vittime da Coronavirus. Su 636 tamponi del percorso nuove diagnosi nessuno è risultato positivo al Covid-19, mentre non sono stati effettuati tamponi nel percorso diagnostico relativo ai residenti dell'Hotel House di Porto Recanati, dove sono stati già riscontrati 19 casi di infezione. Nella giornata di sabato sono stati analizzati 995 campioni: oltre ai 636 di nuove diagnosi, 359 del percorso guariti. Il totale dei contagi nelle Marche è di 6.785 su 81.397 tamponi analizzati.

Tolto il focolaio

Escluso il focolaio dell'Hotel House, monitorato a parte dal Gores Marche, i bollettini hanno registrato negli ultimi dieci giorni appena 5 nuovi casi di positività al Covid-19, con sei giornate a quota zero. Dalla fine del lockdown, datata 18 maggio, nelle Marche i contagi sono stati in tutto 57: oltre la metà nella provincia di Macerata (34), 12 in quella di Pesaro Urbino, 4 nel Fermano, 3 in provincia di Ancona (che da due setttimane non registra più contagi) e nessuna nel Piceno, dove l'ultimo caso risale al 16 maggio. Altri 4 riguardano soggetti di fuori regione. Sono stabili i ricoveri ospedalieri per Covid-19 (9 in tutto), mentre i dimessi e guariti sono saliti a 5.474 (+37), mentre continua la picchiata della curva dei positivi in isolamento domiciliare (311, -37) e dei positivi attuali, ieri a 320 (-37). Anche ieri, ed è il 13esimo giorno consecutivo, non sono stati comunicati decessi correlati al Coronavirus, che restano 991.

Lorenzo Sconocchini

