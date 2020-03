L'EPIDEMIA

ANCONA Prendiamola come la prima rondine che svolazza dopo giornate cupe e tempestose. Tutti sappiamo che non fa primavera, ma almeno prova a risollevare un po' l'umore, anche se purtroppo anche ieri la contabilità del Coronavirus infilava più lutti che motivi di ottimismo, con altri 12 morti di pazienti infetti tra gli ospedali di Marche Nord, Fermo, Urbino e Camerino. Si vedrà già stamani se la prima frenata nell'escalation dei nuovi contagi avrà un seguito o se il dato relativo a domenica andrà registrato solo come una sporadica flessione, più che una frenata prolungata. Ma dopo un'intera settimana di progressione quasi geometrica dell'epidemia da Coronavirus, con il raddoppio dei casi positivi in meno di 4 giorni, ieri mattina l'ultimo bollettino del Gores regalava un po' di ottimismo, pur tra mille cautele, aggiornando il bilancio con l'esito degli ultimi tamponi processati nei laboratori della Virologia di Ancona nella giornata di domenica, fino a notte fonda.

Fanno 120 casi positivi su un totale di 300 campioni processati nonostante la giornata domenicale. Un po' meno del giorno prima, quando erano stati testati 385 tamponi, con un numero impressionante di casi positivi: 235 in una sola giornata.

Da un rilevamento all'altro i nuovi casi accertati sono scesi dunque quasi alla metà (da 235 a 120) e il numero delle infezioni giornaliere accertate è rientrato sotto il livello di giovedì scorso, quando si erano registrati 133 casi positivi su 311 campioni testati in laboratorio. La differenza del totale dei contagiati tra ieri e l'altro ieri porta a un valore addirittura minore dei nuovi casi positivi, 109, visto che si è passati da 1.133 a 1.242, dopo che nel pomeriggio il totale è stato abbassato di un paio di unità per il riallineamento dei dati di Virologia. Il dato potrebbe anche risentire di alcune correzioni fatte alla Sod di Virologia sui dati dei giorni scorsi, con il riassorbimento di alcuni retest. Per aver un'indicazione più netta bisognerà aspettare almeno i grafici di oggi.

La diga anti-contagio

In ogni caso è davvero presto per dire se i bollettini registrano già i primi effetti della diga alzata dalle misure di contenimento sociale per arginare lo tsunami che sta montando anche nelle Marche dall'inizio dell'emergenza, datato 25 febbraio, con il paziente-1 accertato in provincia di Pesaro Urbino. I dati di laboratorio vanno infatti confrontati con le sensazioni di chi è in prima linea in questa emergenza sanitaria senza precedenti. Anche ieri il colpo d'occhio registrava purtroppo ancora tanta gente in coda nei triage dei pronto soccorso riservati ai casi sospetti di pazienti affetti da Covid-19. Tanto che anche davanti all'ospedale di Torrette, come già avvenuto nei giorni scorsi a Marche Nord di Pesaro, ieri è stato allestito un ospedale da campo con 20 letti in biocontenimento per i pazienti in attesa di tampone. Al Gores, il gruppo operativo regionale per l'emergenza sanitaria, si guardano bene dal diffondere ottimismo e implorano ai cittadini di rispettare alla lettera le misure anti-contagio disposte progressivamente dal governo, fino al lockout scattato giovedì scorso. Anche perché l'emergenza ha raggiunto livelli di guardia. Se ai 1.242 contagi accertati e alle vittime (salite a 69) si aggiungono i 3.716 casi in isolamento domiciliare, ecco che si arriva a quasi 5mila marchigiani che sono stati contagiati o temono di aver contratto il virus dopo contatti a rischio, tanto da dover restare in quarantena, anche se 3.236 non presentano alcun sintomo.

Lorenzo Sconocchini

