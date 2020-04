L'EPIDEMIA

ANCONA Ormai non è solo un singolo lancio di dadi fortunato, né una piccola serie casuale dovuta a coincidenze propizie. Per un'intera settimana, dal sabato di Pasqua fino ai test dell'altro ieri, i nuovi casi positivi al Covid-19 restano largamente sotto quota cento e l'ultimo bollettino mattutino del Gores Marche consegna alle statistiche dell'epidemia il dato più incoraggiante di questa fase di frenata progressiva dei contagi. I positivi al test sono 53 su un lotto record di 1.283 campioni processati, più uno meno uno su 25. L'ultima volta che era uscito un numero di positivi del genere, con i 53 dell'8 marzo, i tamponi esaminati erano stati 216, dunque un campione infetto su 4.

Piccoli passi

L'epidemia nelle Marche non si è ancora arrestata del tutto, ma avanza a passettini dopo aver galoppato per settimane. L'incremento giornaliero dei nuovi infetti, nell'ultimo aggiornamento, scende allo 0,9%. Due settimane fa, per dare un'idea di quanto sia diminuita la progressione del contagio, la percentuale di nuovi positivi rispetto al totale del giorno prima era del 3,7.

Ieri il totale dei contagiati marchigiani, a quasi due mesi dall'inizio dell'emergenza, è salito a 5.721, il 22% dei 26.013 campioni testati nella Sod Virologia degli ospedali Riuniti di Ancona e nei laboratori satellite di Marche Nord, Ascoli e Fermo. Se le forniture di reagenti per gli esami saranno regolari, di tamponi ne verranno esaminati sempre di più, perché siamo ancora lontani da una mappatura attendibile delle popolazione marchigiana, sottoposta a test solo in minima parte, intorno all'1,7%.

Intanto la diffusione del Coronavirus, pur rallentando la marcia, si è propagata in 200 comuni marchigiani. Di Covid free ne sono rimasti 28, rispetto ai 40 di due settimane fa, anche se altri 7 nel frattempo hanno riguadagnato una patente di immunità a seguito di guarigioni dei cittadini contagiati nella prima fase dell'epidemia. Nella provincia di Pesaro Urbino, dove sono divampati i primi focolai dell'infezione, resiste da due mesi solo Frontino, nell'Alta Valmarecchia, dopo che il virus è salito anche alle falde del monte Catria, nel comune di Cantiano. Anche in provincia di Ancona resta solo Comune Covid-free, il piccolo centro di Poggio San Marcello, nei Castelli di Jesi, ma tra i negativi di ritorno, dopo le guarigioni, esce dalla zona rossa dell'infezione anche il comune di Barbara, nell'entroterra senigalliese. Più numerose le roccaforti rimaste sempre immuni dal virus nelle tre province più a sud: sono 10 in provincia di Macerata, 6 nel Fermano e 10 nel Piceno. Tutti centri dell'entroterra, ben lontani dall'A14 e da altre grandi vie di comunicazione. Protetti dall'isolamento, dalle relazioni sociali rarefatte già prima che scattasse il lockdown. Non è un caso che su 28 comuni marchigiani che non hanno mai avuto casi di Coronavirus tra i propri residenti, ben 24 facciano parte del cratere marchigiano del sisma 2016, che comprende 85 comuni.

L'onda dal nord

Le province più sud delle Marche restano quelle meno contagiate dal Coronavirus. Macerata è a 906 casi positivi, Fermo a 381, Ascoli a 271. Tutt'e tre insieme non raggiungono la provincia di Ancona (1.702 contagiati) mentre Pesaro Urbino, la prima ad essere investita dall'ondata del virus calata da nord, è a quota 2.293. Altri 168 casi riguardano malati di fuori regione accertati nelle Marche.

