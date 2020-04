L'EPIDEMIA

ANCONA Ormai la diffusione del virus nelle Marche è in frenata prolungata e se non fosse per il numero dei caduti, che segue un andamento ritardato rispetto alla curva dei contagi per il tempo di decorso della malattia, ci sarebbe da tirare un sospiro di sollievo. Purtroppo anche ieri altri 25 morti, dieci in meno del picco di lunedì, ma comunque un bagno di lacrime, che fa salire il bilancio delle vittime a 477. Nell'ultima tornata di decessi, anche due pazienti non ancora sessantenni e tre che pur non soffrendo di altre patologie sono stati stroncati dal virus.

I dati sui nuovi casi di contagio da Coronavirus continuano però a inviare segnali incoraggianti, frutto delle misure di contenimento iniziate cinque settimane fa, con la prima chiusura delle scuole del 25 febbraio, e via via intensificate fino al decreto Chiudi Italia del 22 marzo, che ha bloccato anche le attività produttive non strategiche. Anche ieri (141 casi positivi su un campione pesante, di ben 745 tamponi processati fino a lunedì notte) l'incremento giornaliero confermava il deciso rallentamento del Covid-19. L'epidemia aveva galoppato con progressione esponenziale nei primi dieci giorni, poi la percentuale di incremento giornaliero era scesa dal 30 al 20% in 8 giorni (6-14 marzo) e giù fino al 11% tra il 14 e il 19, accentuando un declino che non si è più fermato, nonostante saliscendi occasionali dovuti anche all'aumento dei campioni analizzati.

I casi positivi ieri sono saliti a 3.825 ma nell'ultima settimana l'incremento percentuale, quello che disegna la pendenza della curva, si è dimezzato, passando dal 7,2% del 23 marzo, al 3,8% nel rilevamento di ieri (relativo al 30).

La curva piatta

Più che un vero e proprio picco, gli esperti di statistica disegnano un plateau, un appiattimento della curva con nuovi casi di contagio ridotti al minimo, da fase stabile, che entro la prossima settimana darà sollievo ma non farà cessare l'allarme perché i focolai possono riaccendersi e la curva, senza misure di contenimento, può tornare a salire. Per questo l'orientamento del Governo, che già oggi potrebbe annunciare la proroga di due settimane delle misure di distanziamento sociale in scadenza venerdì, programma un allentamento parziale del lockdown dopo Pasqua, partendo dalle attività produttive, ma con diverse misure restrittive mantenute almeno fino a inizio di maggio, anche per evitare assembramenti nei ponti di primavera.

Nelle Marche il trend dell'epidemia è ormai consolidato, anche se potranno esserci sporadici rialzi dovuti a contingenze o aumenti di tamponi processati. Già prima di Pasqua si dovrebbe vedere la vetta, ma per allentare la pressione sugli ospedali ci vorrà più tempo, almeno fino a metà aprile, come stima uno studio del dottor Franco Pesaresi, esperto di sanità e welfare, ora direttore dell'Asp Ambito 9 di Jesi. «Tutti gli osservatori e gli esperti - scrive - ritengono, e noi siamo tra questi, che nonostante il tasso di incremento dei nuovi positivi si riduca costantemente e nei prossimi giorni probabilmente si azzererà, la pressione dei malati anche gravi Covid-19 proseguirà fino a metà aprile a causa dell'andamento naturale della malattia. Dalla metà di aprile, presumibilmente, la pressione si ridurrà gradualmente». Ieri il totale dei ricoverati nelle Marche è sceso da 1.165 a 1.115, ma quelli in terapia intensiva sono saliti da 167 a 169, ormai quasi il massimo sopportabile. Secondo il dottor Pesaresi il fabbisogno extra in terapia intensiva sarà di 20-40 posti aggiuntivi, da ricavare subito, per gestire queste due settimane di emergenza acuta.

