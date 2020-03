L'EPIDEMIA

ANCONA Non solo uno ma forse servirà anche più di un polo sanitario specializzato destinato ai contagiati di Coronavirus. Che sia l'ala da liberare di un ospedale di I o II livello oggi in attività o ex sedi ospedaliere riconvertite negli ultimi anni si deciderà nei prossimi giorni in funzione della progressione dei contagiati delle Marche e delle necessità/capacità di allestimento logistico-sanitario da strutturare nel minore tempo possibile.

Confermata l'anticipazione

È confermata l'anticipazione del Corriere Adriatico sui prossimi step che il gruppo operativo per le emergenze sanitarie delle Marche è chiamato a completare: chiusi i rubinetti a monte con la sospensione di scuole e manifestazioni (sperando che sia sufficiente) l'anello da proteggere nella catena sanitaria che sta contrastando l'avanzata del Covid-19 è quello dei pazienti in terapia intensiva. Secondo il bollettino di ieri alle 13.30 si trattava di 19 persone ma i numeri sono in aggiornamento e in crescita. Secondo le previsioni del Gores a questi ritmi di sviluppo del virus, sarà possibile garantire ulteriore assistenza ai malati più gravi per un altro paio di giorni. Dopodiché bisognerà pensare a interi poli dedicati. Ieri il Gores si è strutturato in maniera più analitica: il vertice è il governatore Ceriscioli che ha delegato il d.g. Ars Pasquini come soggetto attuatore delle misure straordinarie di protezione civile. La vera prima linea tecnico sanitaria è composta da Michele Caporossi, d.g. degli Ospedali Riuniti di Ancona e da tre manager femminili: la caposervizio della Sanità della Regione, Lucia Di Furia, la d.g. dell'azienda Marche Nord Maria Capalbo e la d.g. della Asur Nadia Storti. Capalbo è il vertice sanitario della zona nord, Caporossi di tutta l'Area vasta 2 mentre Storti avrà competenza sulle province di Macerata, Fermo e Ascoli.

Il coordinamento con Roma

Di Furia si occuperà invece del coordinamento e del collegamento con il ministero della Salute. Che nelle ultime ore ha ribadito le linee guida per affrontare le prossime fasi del contrasto al Coronavirus: riprodurre, in proporzione, strutture specializzate come lo Spallanzani di Roma. «Ci siamo allineando con efficienza e velocità - sintetizza il governatore Ceriscioli a ora di cena - a questi ritmi di crescita dei pazienti in terapia intensiva possiamo reggere un tempo non lunghissimo. Poi dovremo fare un salto di qualità e stiamo vagliando una serie di soluzioni». Naturalmente l'auspicio è che le misure di contenimento diano i primi esiti restrittivi sul perimetro dei contagiati ieri salito a 124 casi positivi e 76 pazienti tra terapia intensiva e reparti non intensivi. Ma è confermato che una delle soluzioni primarie sul tavolo è liberare un'ala dell'ospedale regionale di Torrette. Le prime indiscrezioni si sono portate dietro malumori e scontri per quanto dal Gores fino ai reparti di prima linea si viaggi all'unisono con una straordinaria unità di intenti. La scelta è delicata: agire su Torrette potrebbe indebolire le funzioni di II livello del polo regionale. Per questo si valuta a 360° tutta l'edilizia sanitaria riconvertita: oggi alle 8 Ceriscioli sarà a Pesaro per un sopralluogo a Marche Nord, vero cuore dell'emergenza (12 pazienti in terapia intensiva tra Pesaro e Fano, altri 15 in semiintensiva). Poi avrà i report sui 13 ospedali riconvertiti in case della Salute. «Saremo pronti» promette il governatore che oggi potrebbe essere chiamato a fare scelte impopolari. Non ci sarà tempo per discutere.

Andrea Taffi

