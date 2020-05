L'EPIDEMIA

ANCONA Nelle Marche, dopo due mesi e mezzo di epidemia, un terzo dei 6.470 contagiati è già guarito, più di 4 su dieci si trovano ancora in terapia a domicilio, in isolamento, meno di 6 su mille hanno bisogno di cure in rianimazione, uno su 20 è ancora ricoverato in reparti non intensivi e uno su 7 purtroppo non ha resistito all'aggressione del Coronavirus. È l'istantanea scattata ieri dai bollettini del Gores Marche, che monitorano quotidianamente l'andamento dell'epidemia su scala regionale.

Solo 834 tamponi

L'ultimo aggiornamento, relativo agli esami effettuati giovedì nei quattro laboratori regionali di Virologia, registrava 18 nuovi casi positivi su un lotto meno pesante del solito, 834 tamponi. Bisognava testarne quasi 50 per trovarne uno positivo e l'incremento sul totale del giorno precedente è stato inferiore allo 0,3%, il più basso mai registrato dall'inizio dell'epidemia e decisamente inferiore alla media nazionale, ieri allo 0,6%. Neanche due settimane fa, per dare un'idea del trend, su un campione analogo (gli 851 test del 25 aprile) erano usciti 53 tamponi infetti, il triplo di ieri. In tutto, da febbraio in avanti, sono stati eseguiti tamponi 47.092 casi diagnosticati nelle Marche, ma il totale dei test, contando anche quelli ripetuti sulla stessa persona, è arrivato a 72.504. E ieri, altro segnale incoraggiante, il numero dei nuovi dimessi e guariti (21 ) ha superato quello dei nuovi contagiati (18). Era già capitato diverse volte in aprile e l'ultima il 2 maggio (24 a 23).

La frenata prolungata

L'ulteriore frenata dell'epidemia nelle Marche fa rallentare anche la crescita della provincia di Pesaro Urbino, che dopo una settimana calda con 17,7 casi di media giornaliera, ne conta appena 9, con un aumento inferiore allo 0,4%, e sale a 2.639 casi positivi dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

La provincia di Ancona, dopo aver toccato per la prima volta quota 0 contagi, ha un leggero rimbalzo e ne conta 4, salendo a 1.826 residenti positivi al Covid-19, con una media giornaliera di nuovi casi che nell'ultima settimana resta bassa: 2,1. Nel sud delle Marche appena 2 nuovi casi positivi, ad Ascoli (totale di 287) e Macerata, che frena dopo una settimana al ritmo di 5 al giorno e ora ha 1.051 contagiati. Ancora un percorso netto per Fermo e provincia, che da due giorni ha 0 contagi ed è immobile a quota 454.

L'andamento regressivo dell'epidemia nelle Marche si legge anche da com'è ripartita oggi la torta dei 6.470 casi positivi che si sono avuti nella nostra regione da 25 febbraio in avanti.

Terapia in casa

La categoria dei dimessi e guariti, ieri a 2.278, rappresenta il 35,2% rispetto al totale, più di un terzo. Gran dei marchigiani contagiati dal virus Sars-Cov-2 (il 44,8%) si trova in isolamento domiciliare, sotto terapia senza aver bisogno di ricovero ospedaliero: ieri a mezzogiorno erano 2.897, 19 in più del giorno prima. Sempre di meno per fortuna i pazienti che necessitano di ricovero in terapia intensiva, scesi ieri da 41 a 38, meno dello 0,6% del totale dei malati di Covid-19. Gli altri ricoverati con sintomi, in reparti di terapie non intensive, sono scesi a 303 (-25) e rappresentano il 4,7%, neanche uno su 20.

Rimane alta purtroppo la percentuale che misura il tasso di letalità dell'epidemia nelle Marche, l'incidenza dei decessi sul totale dei malati. Ieri a mezzogiorno le vittime erano 954, il 14,7% dei casi positivi, una percentuale superiore a quella nazionale che è al momento del 13,9.

Poi in serata, con il bollettino arancio del Gores, l'elenco dei caduti da Coronavirus nelle Marche s'è allungato con altre quattro vittime, stavolta tutte donne, delle province di Ancona e Pesaro: una fabrianese di 77 anni, una 94enne di Senigallia, una 83enne di Sant'Ippolito e una 92enne di Fossombrone. Il totale dei decessi, dall'inizio di marzo, è salito a 958, con un'età media delle vittime di 80,4 anni e una presenza in quasi il 95% dei casi di patologie pregresse.

La quarantena

Continua a scendere invece il numero dei marchigiani che si trovano ancora in quarantena per precauzione, dopo contatti ravvicinati con soggetti poi risultati positivi: ieri erano 6.822, 278 in meno rispetto al giorno prima. Tra loro anche 861 operatori sanitari. La maggior parte dei soggetti in isolamento, più di 4mila, non hanno alcun sintomo. Dall'inizio dell'epidemia sono stati quasi 30mila i marchigiani che si sono messi in quarantena precauzionale.

