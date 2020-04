L'EPIDEMIA

ANCONA Nel giorno in cui la curva dei contagi ha un piccolo sobbalzo, con l'incremento giornaliero che torna sopra l'1% dopo sei giorni di rialzi minimi, conforta soprattutto il dato dei ricoveri nei reparti Covid. In sole 24 ore si sono liberati altri 32 posti negli ospedali marchigiani che ospitano pazienti infetti e il totale è sceso a 766, oltre 400 in meno rispetto al picco del 29 marzo scorso, con 1.168 ricoverati. In meno di un mese s'è liberato un posto su tre. Continuano a svuotarsi anche le terapie intensive, dove ieri erano assistiti 61 pazienti (10 in meno di giovedì) poco più di un terzo dei ricoverati nella fase acuta, quando si arrivò a contare (31 marzo) 169 pazienti su 170 posti Covid disponibili nelle rianimazioni.

La prima linea

Negli 11 ospedali marchigiani dotati di rianimazione, riorganizzati per fronteggiare l'emergenza Coronavirs, a mezzogiorno di ieri erano ricoverati 509 pazienti. Gli altri 250 circa si trovano negli ospedali riservati ai contagiati in via di guarigione, Chiaravalle e Fossombrone, nelle aree post-critiche allestite in alcune Rsa e anche (4 casi) nell'ospedale da campo della Marina Militare a Jesi.

Lo sforzo maggiore continuano a sopportarlo l'ospedale pesarese di Marche Nord (ieri 103 pazienti Covid) e gli Ospedali Riuniti di Ancona (89) ma la situazione si è molto alleggerita rispetto a un mese fa, quando entrambe le aziende ospedaliere ospitavano più di 200 pazienti Covid. A Pesaro la pressione sul reparto di Terapia Intensiva, che nella fase critica aveva ricoverato 40 pazienti con polmoniti gravi, è meno pesante e ora i degenti sono 8. Torrette, dopo un picco di 42 malati in terapia intensiva, ora ne tratta 20. Per questo sia Marche Nord che gli Ospedali Riuniti, dopo metamorfosi che hanno ridotto al minimo indispensabile l'assistenza sanitaria extra Covid, stanno pianificando un ritorno progressivo verso la situazione pre-emergenza, aspettando il piano di riorganizzazione annunciato dalla Regione per lunedì.

Il Carlo Urbani

Anche il Carlo Urbani di Jesi, che a fine marzo era arrivato a 110 pazienti contagiati, ora ne ospita 37, meno di Senigallia (50), che però in serata è sceso a 24 degenti per molte dimissioni dal Pronto soccorso per tampone negativo. L'ospedale di Camerino ha ancora 55 ricoverati, ma aveva superato i 70, mentre tutti gli altri ospedali sopportano carichi minori nelle loro coviderie: Fermo è a 42, Civitanova a 38, l'Inrca di Ancona a 34, San Benedetto a 29, Macerata a 20 e Urbino ospita solo 8 malati di Coronavirus, dopo averne accolti nelle fasi acute anche 76. Pronto soccorso e reparti Covid non sono più sotto assedio, come attesta il dato dei dimessi e guariti, ieri a 1.890, 35 in più di giovedì. Ma è presto per dare il cessato allarme. Il bollettino del Gores Marche sui nuovi contagi, riferiti agli esami di giovedì, segnala 76 i tamponi positivi su 1.440, meno di uno su 20, anche se la percentuale di casi infetti è superiore al trend dell'ultima settimana, segnato da un calo progressivo di positivi nonostante l'aumento dei test. Ne esce una crescita giornaliera al rialzo (1,3%) ma la media marchigiana dell'ultima settimana (0,9%) è ben al di sotto di quella nazionale, ieri all'1,6%. Altre regioni ieri hanno avuto incrementi maggiori: la Liguria dell'1,8, il Veneto del 2,1, il Piemonte addirittura del 2,9.

Cessato l'assedio

I positivi registrati in due mesi di emergenza sono 6.028 su 33.113 casi diagnosticati, mentre il totale dei tamponi esaminati, considerati anche i test ripetuti sulla stessa persona, sfiora i 50mila. Nella provincia di Pesaro Urbino i positivi sono 2.401 (ieri 27), in quella di Ancona 1.785 (17), nel Maceratese 976 (20), nel Fermano 412 (10), mentre la provincia di Ascoli Piceno, con 275 positivi, si conferma quella meno contagiata, con appena 3 casi in sei giorni. Completano il quadro 179 casi di fuori regione. Sono saliti a 8.083 i soggetti in quarantena dopo contatti ravvicinati con pazienti positivi. Tra loro anche 1.244 operatori sanitari. S'allunga purtroppo tutti i giorni l'elenco dei caduti da Coronavirus, arrivati a 874 con le 9 vittime di cui il Gores ha dato notizia ieri. Non solo anziani già malati, la categoria purtroppo più colpita, ma anche uno jesino di 56 anni, Marco Delpriori, morto al Carlo Urbani giovedì senza il contributo di altre patologie.

Lorenzo Sconocchini

