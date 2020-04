L'EPIDEMIA

ANCONA Nel giorno in cui Guido Bertolaso torna nelle Marche per seguire alla Fiera di Civitanova il cantiere per l'Ospedale 100 - la maxi-rianimazione d'emergenza voluta dalla Regione Marche per assistere i malati più gravi dell'emergenza Coronavirus - il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive della regione scende per la prima volta dopo un mese sotto quota 100. Ieri i posti occupati nelle rianimazioni degli 11 ospedali marchigiani attrezzati sono diminuiti da 102 a 94, retrocedendo al livello del 14 marzo, dopo aver toccato venti giorni fa il picco di 169 su 170 riservati in tutte le Marche ai pazienti Covid.

I detrattori

Il calo dei ricoveri continua a fornire argomenti ai detrattori della scelta di un Covid Hospital a Civitanova (tra cui ieri è tornato a farsi sentire l'ex governatore Vito D'Ambrosio: «Basta Lombardia, facciamo da soli») ma il presidente della Regione Ceriscioli resta convinto che i posti extra in Rianimazione (scesi a 90 nel progetto finale della Fiera) siano indispensabili. Sia per riportare alla normalità gli ospedali in prima linea, operazione che conta di avviare già da lunedì, sia per tenersi pronti in caso di colpi di coda dell'epidemia. «Servirà a far respirare gli ospedali nell'attività ordinaria e a tenere alta la guardia in caso di una recrudescenza», ha detto anche ieri il governatore durante il sopralluogo a Civitanova. «Dovremmo avere delle strutture sanitarie dedicate a un'eventuale nuova situazione di gestione del Covid 19 per evitare che tutti gli ospedali tornino a essere paralizzati dalla pandemia», ha aggiunto Bertolaso parlando del Coronavirus come di «un nemico più pericoloso dei terroristi che hanno abbattuto le Torri Gemelle», un virus di cui «non si conoscerà il comportamento del fino al 2025».

Lo stato di massima allerta dunque rimane, anche se nelle Marche la diffusione del virus continua a rallentare, con il numero di nuovi casi ormai stabilmente sotto i 100 nonostante i laboratori di Virologia viaggino oltre i mille tamponi testati al giorno. Il dato di ieri (86 contagiati su 1.012 campioni analizzati giovedì) conferma un trend di crescita giornaliera intorno all'1,5% e mantiene la media dei casi positivi giornalieri sul totale dei test ampiamente sotto il rapporto 1 a 10, mentre nelle fasi calde si era arrivati anche a 4 ogni 10.

Dimessi e guariti

Il totale dei contagi nella Marche è salito a 5.668 su 24.730 test, ma cresce anche la somma dimessi-guariti, da 1.694 a 1.726. Una parte di questi però, coloro che pur avendo lasciato gli ospedali restano in osservazione in attesa del doppio test, finisce per ingrossare il numero delle persone in isolamento domiciliare, passate ieri da 2.172 a 2.224. Così continua a crescere il totale dei positivi attuali, quelli con un'infezione ancora in corso, saliti a 3.157.

Fuori dalla fase acuta

Ma l'aumento dei dimessi, anche se non del tutto guariti, continua ad allentare il peso dell'epidemia sulle strutture sanitarie. I ricoveri complessivi sono scesi a 933 (a fine marzo erano 235 in più) e oltre a quelli in terapia intensiva calano i pazienti in semi-intensiva (da 214 a 205) e in altri reparti non intensivi, scesi in 24 ore da 405 a 393. Molti i malati usciti dalla fase acuta, come dimostra l'aumento dei ricoveri (da 214 a 241) nelle aree post-critica destinati ai malati in via di guarigione ma ancora non da dimettere. I bollettini del Gores Marche segnalano anche la crescita di soggetti costretti alla quarantena di due settimane dopo contatti ravvicinati con soggetti risultati poi positivi. Attualmente sono 7.882, meno della metà (3.507) con sintomi. Tra gli isolati a domicilio ci sono anche 1.247 operatori sanitari.

Dall'inizio dell'epidemia sono quasi 24mila i marchigiani finiti in isolamento precauzionale per il timore di essere positivi. Si allunga purtroppo la lista dei caduti, ieri arrivati a 795. Tra gli undici morti delle ultime 24 ore (un numero in calo rispetto ai giorni scorsi) anche un pesarese di 61 anni, ricoverato a Torrette, stroncato dal virus senza che soffrisse di altre patologie.

Lorenzo Sconocchini

