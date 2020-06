L'EPIDEMIA

ANCONA Liberi dalla quarantena sopo settimane di attesa di un doppio tampone negativo, necessario per il certificato che attesta la guarigione dal virus. Si sta svuotando il serbatoio dei positivi in isolamento domiciliare, i contagiati che hanno affrontato in casa le terapie contro il Coronavirus senza sintomi che richiedessero un ricovero ospedaliero. Erano 2.315 nelle Marche il 18 maggio scorso, al termine dei 70 giorni di lockdown, e in queste cinque settimane di libertà ritrovata sono scesi a meno di 500, ieri esattamente 489, a cui si aggiungono i 13 positivi ricoverati ancora per Covid-19, uno meno rispetto a domenica.

Incontri ravvicinati

L'emergenza Coronavirus ormai nella nostra regione coinvolge al momento poco più di 1.200 persone, se si contano anche i 712 marchigiani che ieri erano ancora in quarantena precauzionale, pur senza diagnosi di positività al virus, per contatti ravvicinati con persone poi risultate positive. Numeri trascurabili, in scala uno a dieci, se confrontati con il picco dell'epidemia registrato tra fine marzo e aprile, quando i ricoverati avevano toccato quota 1.168 (169 dei quali in terapia intensiva), i positivi in isolamento erano saliti fino a un massimo di 2.637 casi e in quarantena precauzionale erano finite addirittura fino a 8.210 persone. Una sorte comune a tanti: durante tutta la fase d'emergenza sono stati 35.707 i marchigiani che hanno affrontato le due settimane di quarantena precauzionale.

Nella fase calda dell'epidemia, tra casi positivi accertati e soggetti in quarantena, erano circa 12mila i marchigiani coinvolti, ora circa un decimo. Nel frattempo purtroppo, mentre le curve dell'epidemia salivano e scendevano, il Coronavirus ha causato la morte di quasi mille marchigiani, età media di 80 anni e mezzo, anche se per fortuna ora la contabilità delle vittime è ferma da una settimana a 994: anche ieri nessun decesso.

Il fronte caldo

L'epidemia sembra essersi arrestata, anche se rimane attivo il fronte caldo dell'Hotel House. Nell'ultima settimana il focolaio scoperto nel maxi-condominio multietnico di Porto Recanati ha fatto emergere dieci casi positivi, grazie a una campagna di tamponi a tappeto, mentre nel resto delle Marche le nuove diagnosi di positività hanno riguardato sette casi in tutto. Pure ieri due dei tre positivi al Covid-19 diagnosticati hanno riguardato residenti dell'Hotel House, mentre il terzo contagiato abita in un'altra località sempre della provincia di Macerata.

In tutto, informa il Gores Marche, sono stati eseguiti 522 tamponi: 224 nel percorso nuove diagnosi, 115 nel percorso guariti e 183 nel percorso Hotel House, dove in tutto sono stati fatti per ora circa 430 tamponi su una lista di 1.309 residenti censiti nel palazzone di 16 piani e 480 appartamenti. In tutto, dall'inizio dell'epidemia, nelle Marche si sono riscontrati 6.771 casi di positività a Covid-19 su 77.689 tamponi del percorso nuove diagnosi.

Il quadro dei ricoveri ospedalieri ieri era sostanzialmente invariato: i degenti Covid totali sono scesi da 14 a 13 (un paziente in meno nell'area post-acuti), le terapie intensive restano vuote, due pazienti sono in semi-intensiva a Torrette e nove nei reparti di Malattie infettive di Macerata e Fermo, mentre restano 37 gli ospiti in convalescenza presso strutture territoriali tipo Rsa. Continua a salire la curva dei guariti e dimessi, saliti in un giorno da 5.247 a 5.275.

Lorenzo Sconocchini

