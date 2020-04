L'EPIDEMIA

ANCONA La data 0 contagi, in certe zone delle Marche, è già declinata al passato. Il Piceno è fermo a 271 malati Covid da sabato scorso, nel Fermano i nuovi casi positivi giornalieri - ormai da giovedì - si contano sulle dita di una mano. Buona parte delle Marche viaggia verso l'uscita dall'area di contagio con due mesi di anticipo rispetto agli oroscopi inquietanti vaticinati l'altra mattina dall'Osservatorio sulla salute delle Regioni, prima che intervenisse la Regione Marche a rimettere un po' di logica nelle statistiche. Anche i dati di ieri confermano le stime esposte dal governatore Ceriscioli, che danno la data di azzeramento o quasi dei nuovi casi positivi tra il 25 e 30 maggio e non dal 27 giugno in poi, tipo Lombardia, come invece concludeva lo studio dell'Osservatorio diretto da Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per l'emergenza Coronavirus.

Il trend

Anche l'ultima tornata di esami di laboratori si mantiene in linea con il trend di decrescita avviato ormai da fine di marzo. Sono 51 i casi positivi su 1.084 (il 4,7%) tamponi processati lunedì nelle Marche. Il totale dei positivi sale a 5.877 su 29.090 test dall'inizio dell'emergenza, ma continua a calare l'incremento giornaliero di contagi, negli ultimi quattro giorni sempre sotto l'1% e ieri allo 0,9%, contro una media nazionale dell'1,5%. In Piemonte ad esempio - che secondo l'Osservatorio sulla salute delle Regioni dovrebbe arrivare a quota zero 40 giorni prima delle Marche - ieri l'aumento dei casi positivi è stato del 2,8%. Sempre più raro nelle Marche trovare tamponi infetti tra quelli processati giornalmente, ormai fissi sopra quota mille. La percentuale degli ultimi giorni è inferiore al 5%: bisogna esaminarne più di 20 per trovare un contagiato, mentre ieri il Piemonte era a un positivo su 11.

L'argine dei 40 giorni

Nelle Marche il Coronavirus s'è diffuso da nord a sud, di vallata in vallata, ma i 40 giorni di lockdown hanno fatto da argine. Nelle tre province più a sud delle Marche l'epidemia ormai ha rallentato fin quasi a fermarsi, a parte situazioni di contagio che riguardano soprattutto i focolai delle case di riposo o infezioni domestiche, contratte nella quarantena prolungata. Non a caso 26 dei 28 Comuni ancora rimasti immuni dal virus, secondo i dati aggiornati a venerdì scorso, sono delle province di Macerata (10), Fermo (6) e Ascoli (10).

Ieri la provincia di Ascoli Piceno, per il quarto giorno consecutivo, non ha avuto nuovi positivi, quella di Fermo - che nei giorni scorsi aveva toccato sporadicamente quota 0 - ne ha avuti 4 salendo a 391, Macerata con altri 10 è a 932. Nell'ultimo periodo le province di Macerata e Ancona hanno avuto un trend simile, in crescita dello 0,9%, tanto che per entrambe la Regione stima per il cessato allarme, con casi di contagio quasi azzerati, tempi ravvicinati: 10-13 maggio per Macerata, 15-20 maggio per Ancona.

I reagenti

Ieri Ancona è cresciuta più delle altre province (più 23 casi, 1,3%) staccando Pesaro Urbino, che ha avuto 14 nuovi positivi (2.347 in tutto) e da quattro giorni viaggia a una media di 17,5 casi, dopo averne avuti nelle fasi acute dell'emergenza anche più di 100 al giorno, come il 19 marzo, quando nelle Marche si faceva la metà dei tamponi di adesso. Proprio Pesaro Urbino è la provincia che nell'ultimo mese ha avuto l'aumento maggiore dei test e il trend sarà ancora più spinto con l'ultima fornitura di kit di reagenti Roche a Marche Nord, sufficiente per 10mila test. Eppure il Pesarese, prima zona rossa delle Marche, da cinque giorni ha una crescita di positivi dello 0,8%. La Regione stima che lì si arrivi allo zero alternato tra il 25 e il 30 maggio. La situazione continua a migliorare anche negli ospedali. I ricoveri in terapia intensiva si sono dimezzati rispetto a inizio mese (sono a 78) e anche i complessivi continuano a scendere, dopo il picco di 1.168 ricoveri di fine marzo. Ieri erano 862. I pazienti dimessi e guariti sono saliti a 1.825, mentre i morti sono un numero impressionante, 845, anche se la curva dei decessi s'è un po' appiattita: altri 11 nel bollettino di ieri, il più giovane un 43enne di Porto Sant'Elpidio morto all'ospedale di Fermo.

Lorenzo Sconocchini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

