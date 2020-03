L'EPIDEMIA

ANCONA «L'allerta è ancora altissima, chiedo a tutti di rispettare i divieti. Restiamo a casa: non metterci a rischio, e quindi non ammalarci, è il migliore aiuto che possiamo dare alle persone più deboli e al personale sanitario». L'appello del governatore Luca Ceriscioli anticipa quella che è la notizia più drammatica dal giorno dell'epidemia Covid-19: ieri sono deceduti 23 malati negli ospedali delle Marche e l'aggressività del virus sta iniziando a mettere in pericolo anche pazienti senza patologie pregresse, per renderli fragili.

Le complicazioni

Nel Pesarese, dove la ferita è più profonda e il contagio sembra irrefrenabile, un uomo di 58 anni non è riuscito a superare le gravi complicazioni che gli aveva causato l'infezione. Un segnale allarmante che deve fare alzare la guardia ma che soprattutto deve far capire quanto sia importante adesso rispettare le regole per contenere il contagio. «Questo è il migliore aiuto che possiamo dare», ripete il presidente della Regione davanti all'elenco delle 114 vittime che il Coronavirus ha strappato all'affetto dei propri cari dall'inizio dell'infezione.

I nuovi contagi

E nel bollettino quotidiano del Gores sui nuovi contagi - 196 nell'ultima giornata di screening - è quasi raddoppiato il numero dei tamponi effettuati nelle Marche: 549 in più rispetto a due giorni fa che fa salire a 4.109 il numero dei controlli sulle persone a rischio. I marchigiani positivi sono saliti a 1.567, di cui 119 ricoverati in terapia intensiva e 58 in area post critica. Cresce fortunatamente il numero dei dimessi, 39 in soli due giorni, che passano direttamente in isolamento domiciliare prima di essere considerati effettivamente guariti.

I controlli

A partire da oggi, intanto, l'Asur dà il via a un servizio automatico di sorveglianza per raggiungere con maggiore sistematicità e precisione le persone che si trovano in quarantena nel proprio domicilio (perché sono contatti stretti di un caso confermato di Coronavirus o perché sono rientrati da un viaggio a rischio), per aiutare nella verifica quotidiana delle condizioni di salute. «I pazienti - spiega l'Asur - saranno contattati ogni giorno e la telefonata conterrà un messaggio registrato, al quale il cittadino deve rispondere per permettere la valutazione delle sue condizioni. In base alla risposta fornita saranno allertati, se necessario, il medico curante e il Dipartimento di Prevenzione». Invece dalla prossima settimana scatterà il piano del governatore Ceriscioli per estendere al maggior numero di marchigiani lo screening anti-Covid: «Avremo due macchinari a disposizione per analizzare i tamponi e potenzialmente saremo in grado di effettuarne anche a 1.600 al giorno. Non saranno controlli a tappeto come in Veneto ma verranno fatti in modo estensivo agli asintomatici, cioè a chi ha avuto contatti con positivi al Coronavirus e che si trova in quarantena e agli operatori sanitari».

Lo screening

Il governatore dettaglia anche il perimetro della ricerca, che sarà il territorio di Ascoli ma anche di Marche Nord. Controlli continui (353 da venerdì a ieri) per verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria per i lavoratori nelle aziende delle cinque Aree Vaste delle Marche. «I luoghi di lavoro - sottolinea il presidente - sono gli ambienti sui quali dobbiamo vigilare al massimo. Contenere i termini del contagio: questo adesso è l'unico obiettivo».

Maria Teresa Bianciardi

