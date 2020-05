L'EPIDEMIA

ANCONA Incrociare una persona contagiata dal Coronavirus, nella nostra regione, ormai è 70 volte più difficile rispetto a due mesi fa, quando ogni 10 tamponi esaminati se ne trovano positivi quasi 4. Adesso pescare un campione infetto è davvero una rarità. Negli ultimi quattro giorni di analisi, tra domenica e mercoledì scorsi, i laboratori marchigiani di Virologia hanno esaminato 4.000 primi tamponi, cifra tonda, senza considerare i test ripetuti sullo stesso soggetto diagnosticato. Ebbene soltanto 22 ne sono risultati positivi al virus Sars-Cov-2, poco più di uno su 200. Nella seconda settimana di marzo, quando per esaminare un lotto analogo (3.992 test) si impiegarono otto giorni, dal 16 al 23, ne risultarono infettati 1.493, quasi il 38%. Settanta volte tanto rispetto a oggi.

Altre buone notizie di giornata arrivano dai bollettini sui decessi - ieri a zero, ed è la seconda volta che succede dal 2 marzo in avanti - e sui ricoveri ospedalieri, ormai in picchiata: ieri 127 pazienti covid, dopo un picco di 1.168 il 29 marzo.

Altri tempi, anche se abbassare la guardia proprio ora, lasciandosi abbagliare dal sole di queste statistiche incoraggianti, sarebbe come rovesciare il secchio del latte appena munto. Per questo al Gores Marche e all'Osservatorio epidemiologico della Regione studiano caso per caso i nuovi positivi giornalieri, per capire in tempo reale dove possono riaccendersi focolai su cui intervenire subito per impedire all'epidemia di ripartire.

Uno su 90 test

Dalle analisi di mercoledì, riferiva ieri il bollettino mattutino del Gores, sono emersi nelle Marche 12 casi positivi su 1.063 tamponi, con un aumento giornaliero dello 0,2%, inferiore alla media nazionale dello 0,3. Uno su 90, un dato in leggero rialzo rispetto alle tre giornate precedenti quando c'erano stati in tutto 10 positivi su quasi tremila tamponi.

Tutti abbastanza recenti, con tampone prelevato nel mese di maggio. Ma nessun caso sembra legato all'altro. Vengono tutti da Comuni diversi, non ricorre mai lo stesso cognome, gli indirizzi di residenza sono differenti. Un dato da non trascurare, perché ad esempio nel mese di aprile si era notato che il 31% dei nuovi contagi nelle Marche avvenivano in ambito domestico, tra persone che abitano sotto lo stesso tetto, e nell'11% si trattava di cognomi con almeno un altro caso positivo. Dei 12 positivi dell'ultimo aggiornamento, che portano il totale nelle Marche a 6.689, uno riguarda la provincia di Pesaro Urbino, quattro il Maceratese, sei il Fermano e uno è di fuori regione. Ancona e Ascoli Piceno aggiungono alle loro statistiche un'altra giornata a zero contagi. Il dato di Fermo è quello che forse può dare qualche pensiero in più all'unità di crisi che monitora l'andamento dell'epidemia nelle Marche. Non tanto per i 6 casi in un giorno in una provincia che aveva infilato anche sei giorni di seguito senza alcun positivo: «I tamponi effettuati nella provincia di Fermo - precisava per altro ieri la Regione - sono relativi ad attività di controllo (controlli pre-operatori e/o controlli su particolari categorie di lavoratori) e che quindi si riferiscono a soggetti asintomatici e non esclusivamente riferibili alla giornata di ieri».

La residenza protetta

A preoccupare piuttosto è la circostanza che uno dei sei campioni positivi del Fermano viene dall'interno di una residenza per anziani, situazione che in quella provincia non si verificava da almeno due settimane. In un monitoraggio avviato ad aprile era emerso che nelle settimane a ridosso di Pasqua un nuovo caso di contagio su 15 nelle Marche veniva proprio da Rsa, residenze protette e case di riposo, ma poi tutti i focolai si erano esauriti. Il nuovo caso del Fermano è stato comunque immediatamente segnalato per le opportune misure di isolamento nella struttura che ospitava il paziente infetto.

L'isolamento domiciliare

Prosegue il calo di pazienti ricoverati nelle Marche per Coronavirus. Nelle ultime 24ore sono passati da 141 a 127 (-14): stabili i degenti in terapia intensiva (16), calano quelli in semi-intensiva (da 22 a 16), nei in reparti non intensivi (da 55 a 49) e nelle aree per pazienti post-acuti (da 48 a 46). Il dato dei guariti-dimessi fa un altro balzo, da 3.716 a 3.867 (+151), mentre continuano a scendere i positivi in isolamento domiciliare (ieri 1.705, -128), con un saldo che fa ancora scendere i positivi attuali, marchigiani con un'infezione ancora attiva, ieri a 1.832 (-142). Resta pesante, nonostante la buona notizia di ieri, il bilancio delle vittime correlate al Coronavirus: finora sono 990, età media di 80,5 anni, nel 94,8% dei casi già sofferenti anche di altre patologie.

Lorenzo Sconocchini

