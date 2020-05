L'EPIDEMIA

ANCONA Il 9 marzo scorso, quando il premier Conte apparve in Tv per annunciare che tutt'Italia era in zona protetta, ordinando di uscire solo per stretta necessità, le Marche contavano 71 nuovi casi di positivi al Covid-19 su 187 tamponi testati, in pratica 4 ogni dieci, e l'aumento giornaliero di contagiati viaggiava al 22%, un ritmo da progressione geometrica che raddoppiava i casi positivi ogni 5 giorni. Ieri, nell'ultimo giorno di un lockdown durato quasi due mesi, i numeri che misurano la circolazione del virus mostrano quanto siano stati utili gli sforzi di chi ha rispettato le misure anti-contagio, spesso sacrificando la propria attività economica. Su 1.125 tamponi analizzati sabato nelle Marche ne sono risultati positivi appena 21, meno di uno ogni 50, e l'aumento giornaliero di nuovi casi è sceso allo 0,3%, meno della metà della media nazionale, ieri allo 0,7%.

Le precauzioni

Ce n'è a sufficienza per regolarsi con le precauzioni anche da oggi, con le nuove regole che riaprono molte aziende e offrono più opportunità per uscire di casa. La speranza è che gli inviti alla cautela e le norme che impongono distanze di sicurezza, mascherine e igiene personale consentano comunque di proseguire la discesa dell'epidemia verso il quasi azzeramento dei nuovi casi, che la Regione Marche stima possa avvenire in tutta la regione tra il 25 e il 20 maggio. Nelle province più sud, se l'allentamento della serrata non produrrà effetti indesiderati, l'obiettivo può essere raggiunto anche a metà mese. Il Piceno ha raggiunto ormai da due settimane fa la fase dello zero alternato, con giornate senza casi intervallate da altre con pochi. Anche nell'aggiornamento di ieri relativo agli esami del 2 maggio, la provincia di Ascoli non ha avuto nuovi contagi, come anche il 30 aprile, e nell'ultima settimana è passata da 279 a 282, con una diffusione quasi azzerata dell'epidemia.

L'alternanza

Più instabile la provincia di Fermo, che alterna bollettini rassicuranti come quello di ieri (un caso, per un totale di 450) ad altri più caldi, come gli 11 positivi accertati il giorno precedente. Ancona, che ha avuto in tutto 1.817 contagiati, ormai si è stabilizzata al ribasso e da una settimana cresce in media al ritmo di 3 casi al giorno (i positivi della Costa Magica ancorata in porto vengono conteggiati a parte). Ancona ora ha meno casi di Macerata (4,7 di media settimanale, salita a 1.031) mentre Pesaro Urbino, la prima zona rossa delle Marche, si conferma la provincia con il raffreddamento più lento e nell'ultima settimana ha registrato una media giornaliera di 16 casi, arrivando a un totale di 2.540 positivi. Ma va detto che nella provincia più nord, proprio per l'esigenza di tenere l'epidemia sotto stretto controllo, nell'ultimo mese c'è stato un notevole aumento di tamponi. Il totale dei casi positivi nelle Marche, dall'inizio dell'epidemia, è salito a 6.319 su 42.282 casi diagnosticati.

L'effetto ritardato

Il confronto con i dati di prima del lockdown è confortante anche sul versante dei ricoveri ospedalieri. Dopo la serrata del 9 marzo avevano continuato a crescere per venti giorni (l'effetto dei contagi da sovraffollamento si sentono con 2-3 settimane di ritardo, per i tempi di incubazione della malattia) fino al picco di 1.168 pazienti Covid del 29 marzo, e quello dei 169 ricoveri in terapia intensiva del 31.

Adesso il totale dei ricoveri per Coronavirus negli ospedali marchigiani è sceso a 443 (43 in terapia intensiva) a cui si aggiungono 146 ospiti in strutture territoriali tipo Rsa (per i casi post acuti in via di guarigione) e altri 2.755 positivi in isolamento domiciliare, ieri in calo dopo un lungo trend di crescita. Dati che fanno scendere il totale dei positivi attuali a 3.198, 7 in meno del giorno prima. S'allunga purtroppo ogni giorno la lista dei marchigiani caduti per gli effetti dell'epidemia, saliti ieri a 932. Oltre ai tre dell'ultimo aggiornamento, tra cui un pesarese di 64 anni senza altre patologie morto a Torrette, altri due dei giorni scorsi con diagnosi Covid confermata soltanto ieri.

Lorenzo Sconocchini

