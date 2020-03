L'EPIDEMIA

ANCONA I morti sono saliti a 153, gli ospedali in prima linea non hanno più letti a disposizione per le terapie intensive e trasferiscono i pazienti in altre città, i contagi aumentano. E medici e infermieri non bastano più, tanto che ieri il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha inviato al premier Conte un drammatico appello, chiedendo l'invio nelle Marche di una task force di almeno 114 tra medici e infermieri, compreso personale militare, per gestire questa fase davvero critica dell'emergenza.

«Le ricordo ha scritto il governatore al presidente del Consiglio - che la regione Marche è una delle prime regioni in Italia dopo la Lombardia in relazione al rapporto tra numero di abitanti e numero dei soggetti ricoverati contagiati a causa del Covid 19». Alla lettera sono allegati sia il dettaglio del fabbisogno del personale (73 medici tra anestesisti, pneumologi, radiologi e specialisti del Pronto soccorso e 41 infermieri) e una scheda che illustra il rapporto tra il numero degli abitanti e i soggetti ricoverati, con dati aggiornati a giovedì scorso, ieri peraltro peggiorati. Le Marche alla data del 19 marzo era la terza peggior regione d'Italia per numero di degenti Covid-19 (656, 43 ogni 100mila abitanti) dietro a Lombardia e Piemonte e la seconda per ricoverati in terapia intensiva, 141 in tutto, vale a dire 9,2 ogni 100 abitanti, vicinissima alla Lombardia che è in testa con 10. Anche la media delle vittime è altissima: terzo posto, con 7,5 decessi ogni 100mila residenti, dietro a Lombardia (21,5) ed Emilia Romagna (11,9).

«Vista la drammaticità della situazione - si legge nell'appello a Conte -, le chiediamo di assegnarci personale per poter far fronte all'emergenza nelle strutture ospedaliere e sanitarie. Sarebbe importante avere subito a disposizione ogni tipo di personale sanitario operativo, compresi quelli militari».

Record di positivi

Se ancora qualcuno ha voglia di lamentarsi per la corsetta in strada, se pensa che la clausura sia una misura eccessiva, si legga gli ultimi numeri sull'avanzata dell'epidemia nelle Marche, con i casi positivi da Covid-19 passati in sei giorni da meno di mille a quasi duemila. L'ultima impennata della curva epidemiologica è alimentata anche dall'aumento dei tamponi processati nei laboratori di Virologia (658 contro i 403 del giorno precedente) e ieri registrava ben 250 casi di nuovi infetti in un solo giorno, record dall'inizio dell'emergenza, facendo salire il totale a 1.981. Solo la provincia di Pesaro Urbino, la prima ad affrontare lo tsunami del Coronavirus in arrivo da nord, ormai sfiora i 1.100 malati, seguita da Ancona con 513 casi positivi. Tra le due province più a nord c'è una settimana di differenza nella curva dei contagi (ieri Ancona si trovava poco più su di dov'era Pesaro il 13 marzo) mentre la provincia di Macerata è esattamente al punto (215 casi positivi) dove si trovava Ancona sei giorni prima. Tutti aspettano che quest'onda lunga smetta di propagarsi o almeno rallenti infrangendosi sulle misure anti-contagio di distanziamento sociale, che in genere producono effetti ritardati di 7-10 giorni, sia per il periodo d'incubazione del virus, sia per i tempi tecnici che servono per sottoporre a tampone i casi sospetti e analizzare i campioni.

Tamponi agli asintomatici

Nella prossima settimana poi la curva risentirà, con prevedibili peggioramenti, delle nuove modalità scelte dalla Regione Marche per monitorare i potenziali contagiati, visto che saranno sottoposti a tampone anche i soggetti asintomatici in quarantena dopo contatti a rischio, utilizzando - oltre al laboratorio di riferimento agli Ospedali Riuniti di Ancona - anche macchinari per i test attivati ad Ascoli e a Marche Nord. Il dato da monitorare con più attenzione, insieme purtroppo alla contabilità delle vittime, resta quello dei ricoveri ospedalieri, visto che ormai da giorni le strutture sanitarie della Regione, con dieci ospedali interamente destinati all'emergenza e il rinforzo di 600 posti letto dalla sanità privata, è ai limiti di guardia. Già da giorni dall'ospedale pesarese di Marche Nord, dove le terapie intensive registrano il tutto esaurito, i pazienti vengono trasferiti verso sud, a Senigallia, Jesi, Ancona e persino San Benedetto.

