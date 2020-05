L'EPIDEMIA

ANCONA I distretti industriali fermi, il porto senza passeggeri, due mesi di bar e ristoranti sbarrati come multisale e musei, gli enti pubblici che lavorano quasi solo in smart-working. Capita così che la provincia più popolosa delle Marche, quella più aperta ai traffici anche internazionali, con i centri direzionali dell'establishment regionale e un ospedale grande come una cittadella(dove a fine marzo si curavano oltre 200 pazienti infetti) adesso veda il traguardo degli zero contagi. Ancona e il suo territorio, dopo aver tremato fino a Pasqua temendo il contagio da contatto con Pesaro Urbino, hanno invece svoltato imboccando la discesa della curva epidemiologica e ora i nuovi positivi vengono distillati dai bollettini del Gores con il contagocce. Ieri un solo caso (su 29 nuovi contagi rilevati nelle Marche) ha riguardato la provincia di Ancona, alla pari con Ascoli Piceno, zona che ha già trascorso diverse giornate senza nuovi casi d'infezione. Ancona è tornata indietro di oltre due mesi, a quella prima domenica di marzo in cui si venne a sapere del paziente-1 nel capoluogo di regione, dopo una serie iniziale di contagi da Covid-19 tutta concentrata nel Pesarese.

Le giornate nere

Roba da non crederci, a scorrere certe statistiche di aprile, quando Ancona, nel conteggio quotidiano, superava Pesaro e sembrava a un certo punto poter colmare il divario iniziale: 52 casi positivi contro 30 il 3 aprile, 43 a 19 il giorno di Pasqua, poco più di tre settimane fa.

Invece ora i nuovi contagi sono quasi azzerati, dopo che si è riusciti a spegnere anche i focolai nelle case di riposo e nelle Rsa. E il dato incoraggiante si va consolidando. Nell'ultima settimana Ancona e provincia, ieri a 1.820 casi positivi dall'inizio dell'emergenza, hanno avuto una media giornaliera inferiore a 3 contagi (2,8) prendendo le distanze non solo da Pesaro (che marcia a una media di oltre 16 ed è a 2.586 casi), ma addirittura dalla provincia di Macerata, che negli ultimi 7 giorni è cresciuta a una media di 5,1 arrivando a 1.042 positivi.

Stime da rivedere

Di questo passo, probabile che l'Osservatorio epidemiologico della Regione Marche riveda le sue stime sulla data di possibile azzeramento dei casi positivi, che due settimane fa prevedevano per Macerata il traguardo tra il 10 e 13 maggio, per Ancona tra il 15 e il 20 maggio e per Pesaro Urbino tra il 25 e il 30 maggio, mentre le due province più a sud sono già in fase di zero alternato e hanno un numero di contagi contenuto (453 Fermo e 285 Ascoli). Il dato di Pesaro, che fatica ancora a raffreddarsi, deriva anche da una campagna di tamponi che nell'ultimo mese è stata molto incisiva, ma anche ad Ancona e provincia i test sono aumentati, un fattore che esalta ulteriormente il calo dei casi positivi.

L'effetto traino

Ancona fa da traino, in questa fase, a un trend regionale che conferma la frenata dell'epidemia. Dopo il sobbalzo anomalo dei contagi registrato nelle analisi di domenica, dovuto a un accumulo di quattro giorni di alcuni campioni da testare, il dato di ieri conferma il rallentamento che continua ormai da inizio aprile: 29 casi positivi su 1.207 test effettuati lunedì, meno di uno su 40. L'incremento giornaliero dei contagi, allo 0,4%, torna sotto la media nazionale, ieri scesa allo 0,5%. Continuano a diminuire i ricoveri ospedalieri, da 433 a 429, e si liberano altri due posti in terapia intensiva, dove ieri erano assistiti 42 pazienti dopo un picco di 169 toccato il 31 marzo. Ai degenti in ospedale, si aggiungono 174 ospiti nelle strutture territoriali come Rsa e 2.790 marchigiani che si stanno curando dal Coronavirus in isolamento domiciliare. Aumentano ancora i dimessi e guariti (ieri altri 12, per un totale di 2.237), mentre il dato degli attuali positivi, i marchigiani che hanno un'infezione accertata in corso, è salito a 3.219 (+13). Ancora pesante il bollettino giornaliero dei caduti: ieri altri 7, per un bilancio complessivo che sale nelle Marche a 943 (498 residenti nella provincia di Pesaro). L'età media supera gli 80 anni, ma ci sono vittime anche molto meno anziane, come ad esempio - nell'ultima tornata di decessi - il senigalliese di 68 anni morto all'ospedale di Senigallia.

Lorenzo Sconocchini

