ANCONA Due settimane intere passate a contare i nuovi casi positivi di giornata usando le dita di una sola mano, e neanche tutte. Dal 24 maggio scorso nelle Marche si sono registrati al massimo 4 contagi giornalieri, con due giornate (26 e 31 maggio) a quota zero. E dal 18 maggio in poi, dalla vera fine del lockdown, solo in due occasioni (20 e 23 maggio) il bollettino del Gores Marche che annota i casi positivi giornalieri ha superato quota 10. Nelle ultime due settimane, nessuna avvisaglia del temuto effetto movida: 31 casi in tutto, una media giornaliera di 2,2.

L'incubazione

Un dato incoraggiante, anche se da maneggiare ancora con prudenza, visto che per i tempi che trascorrono tra esposizione al virus e sviluppo di sintomi (in media 5-6 giorni) e tra questi e la diagnosi e con tampone «verosimilmente molti dei casi notificati in questa settimana - mette in guardia l'istituto superiore di Sanità - hanno contratto l'infezione 2-3 settimane prima, ovvero durante la prima fase di riapertura (tra il 4 e il 18 maggio)».

Per ora comunque il faticoso cammino delle Marche verso l'uscita dell'epidemia da Coronavirus, costellato di quasi mille lutti, prosegue nella sua fase di curva piatta. Anche il dato di ieri, relativo agli esami di laboratorio eseguiti sabato, segue questo trend, segnalando tre casi positivi al Covid-19, tutti concentrati nella provincia di Macerata, su 601 tamponi del percorso nuove diagnosi (un campione infetto ogni 200) a cui si sommano altri 388 test del percorso guariti. Il totale dei casi positivi registrati dall'inizio dell'emergenza sale a 6.745, con un incremento giornaliero dello 0,04%.

Le province

La maggior parte dei casi di contagio riguarda la provincia di Pesaro Urbino (2.751), seguita da Ancona (1.872), Macerata (1.127), Fermo (470) e Ascoli Piceno (290), provincia quest'ultima che da tre settimane consecutive non registra nuovi contagi. Anche la provincia di Ancona ha una striscia aperta a quota zero da 8 giorni, visto che l'ultimo caso positivo risale al 30 maggio. Due dei tre casi positivi di ieri riguardano un piccolo cluster familiare, un contagio domestico che ha interessato padre e figlio, sottoposti insieme a tampone. Il terzo contagio è stato accertato sottoponendo a test molecolare un soggetto risultato positivo durante lo screening sierologico effettuato sul luogo di lavoro: il tampone ha accertato che l'infezione segnalata dalla presenza di anticorpi è ancora attiva. Nessuna nuova infezione, come succede ormai da un po' di tempo, ha riguardato Rsa, residenze protette per anziani e case di riposo.

Lo studio dell'Iss

Un dato positivo per le Marche, in controtendenza rispetto emersi da un'indagine condotta a livello nazionale dall'Istituto superiore di sanità, esaminando il luogo di esposizione al Covid-19 disponibile per 3.349 dei 22.631 casi diagnosticati in Italia dal 1 maggio al 3 giugno 2020. L'analisi ha evidenziato infatti che 1.525 casi (45,5%) hanno contratto la malattia in una residenza sanitaria assistenziale o una comunità per disabili, 810 (24,2%) casi si sono contagiati in ambito familiare, mentre 218 casi (6,5%) si sono contagiati in ospedale o in ambulatorio. La maggior parte dei casi continuano ad essere asintomatici e gli effetti si vedono sulle presenze ospedaliere per Covid. Il totale dei ricoverati nelle Marche continua a scendere. Ieri a mezzogiorno erano 43 (sei in meno rispetto al giorno precedente) e i più gravi sono tutti ricoverati gli Ospedali Riuniti di Ancona: due in terapia intensiva e uno in semi-intensiva. Altri 16 sono distribuiti nei reparti di Malattie Infettive degli ospedali Marche Nord di Pesaro (4) Macerata (6) e Fermo(6) e i 24 in via di guarigione sono equamente distribuiti tra le strutture per post acuti di Chiaravalle, Macerata e Inrca Fermo. Sono scesi a 75 (8 in meno) i positivi dimessi dagli ospedali che però continuano la convalescenza, in attesa di tornare negativizzati, in strutture territoriali come Rsa.

Dimessi e guariti

I dimessi e guariti nelle Marche sono saliti a 4.595 (+39 in 24 ore) e scendono così i positivi in isolamento domiciliare, ieri a 1.116 (-30), alimentando un'ulteriore discesa del dato dei positivi attuali, i marchigiani cioè con un'infezione ancora in corso, scesi a 1.159 (-36). Intanto per il secondo giorno consecutivo non si sono registrati decessi correlati al Coronavirus: il totale delle vittime nelle Marche resta fermo a 991.

Lorenzo Sconocchini

