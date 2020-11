L'EPIDEMIA

ANCONA Due mesi per passare dalla speranza alla disillusione, dai banchi con le rotelle alla didattica a distanza per le Superiori, e poi di nuovo alla luce che, per quanto fioca e lontana, comincia a intravvedersi in fondo a un lunghissimo tunnel. La sovrapposizione di tre curve disegna la cronistoria dell'ondata d'autunno del Coronavirus nella Marche dal 14 settembre, ripresa delle lezioni in presenza. Grafici che s'impennano già prima di metà ottobre, quando probabilmente - considerati i 15 giorni circa tra incubazione del virus e tempo trascorso tra sintomi e diagnosi - si sente in pieno l'effetto della riapertura delle scuole e dei viaggi sui bus (nonostante il limite di capienza all'80%).

Le quote ufficiali

Un impatto che, osservando le curve, deve aver giocato un ruolo ben al di là delle statistiche epidemiologiche, che nelle Marche assegnano ai contagi in ambiente scolastico un peso inferiore al 5% (dato di ottobre). Basta osservare il trend di uno dei valori-spia dell'andamento dell'epidemia, il tasso di positività, la percentuale giornaliera tra tamponi infetti e totale delle persone testate nel percorso prime diagnosi, escludendo cioè i tamponi ripetuti. Nella prima settimana di scuola il tasso di positivi era del 3,7% (poco più di uno su 30) e la settimana successiva addirittura è sceso al 3,1. Poi però, da inizio ottobre, inizia a salire progressivamente, in una lunga ascesa che porta il valore a stabilizzarsi da inizio novembre sopra quota 30%. Valori vicini a quelli di marzo, quando però per la scarsità di kit e reagenti e per disposizioni ministeriali, si sottoponevano al tampone solo soggetti con sintomi evidenti (febbre alta, tosse) e restava sommersa la vasta platea degli asintomatici. Per cinque giornate di novembre si è superato il rapporto di uno a tre, fino al picco del giorno 13, venerdì, quando si è toccato il 35,7% dei positivi, da cui è iniziata una lenta discesa, durata 5 giorni, fino al rialzo di ieri (30,1%), per effetto di 667 i positivi rilevati su 2.213 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi.

Una qualche frenata, del resto, era largamente attesa e prevedibile, a un mese dall'inizio delle misure di contenimento che si sono sovrapposte, dal primo Dpcm che il 19 ottobre disponeva la chiusura di bar e ristoranti a mezzanotte (poi anticipata alle 18), alle varie ordinanze del governatore Acquaroli sulla didattica a distanza alle Superiori e nuovi limiti di capienza al trasporto pubblico locale, fino al coprifuoco nazionale del 5 novembre e all'ordinanza del ministro della Salute che da domenica ha inserito le Marche in zona arancione, con bar e ristoranti chiusi e divieto di spostarsi tra comuni se non per lavoro, salute, o altre necessità. Lo stesso andamento si nota tenendo d'occhio altre due sequenze, quella dei positivi attivi (coloro che hanno un'infezione in corso a un certa data, tra ricoveri e isolamenti domiciliari) e il loro tasso di crescita, che ci dà la pendenza della curva degli infetti attivi, la velocità a cui cresce il loro numero. I positivi nelle Marche erano 526 il 14 settembre e crescevano a una media del 3%, più o meno come il tasso dei tamponi positivi.

Ma già nella prima decade di ottobre le infezioni attive hanno iniziato a crescere a un ritmo almeno doppio, del 6-7%, prendendo uno slancio che tra metà ottobre e il primo novembre ha fatto registrare in nove giornate incrementi superiori al 10%, con un picco del 16,2% il 22 ottobre, quando in 24 ore i positivi sono saliti da 2.624 a 3.049. La crescita continua ancora, considerato pure che si resta infetti in genere due settimane: ieri i marchigiani positivi erano quasi 15mila (nonostante il rialzo minimo dovuto a un accumulo di guariti e dimessi, +553) un numero che si avvicina all'1% dei residenti, quasi il quadruplo del picco di 3.738 della fase 1, il 7 aprile, quando però i positivi erano largamente sottostimati. Ma il ritmo della crescita a novembre si è fatto meno impetuoso, con incrementi giornalieri scesi nelle due ultime due settimane a una media del 5%. Quanto tempo ci vorrà ancora per frenare davvero? Molto dipenderà dai risultati della zona arancione, che si sentiranno - per l'effetto ritardato sui contagi - da fine novembre. Nella fase uno, dopo il lockdown del 10 marzo, servirono tre settimane per far scendere i ricoveri per Covid (ieri calati da 606 a 604, grazie a ben 29 dimissioni e per colpa purtroppo degli 11 decessi del giorno prima) e quasi un mese per raggiungere il picco dei positivi attivi. La luce si vede, ma è ancora fioca.

Lorenzo Sconocchini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA