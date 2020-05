L'EPIDEMIA

ANCONA Dieci casi positivi negli ultimi tre giorni di analisi, su un totale di 1.937 primi tamponi testati. Appena due nell'ultima tornata, relativa ai campioni processati martedì nei laboratori di Virologia regionali. E sono due casi della provincia di Pesaro, risalenti a marzo, che riguardano il percorso guariti, senza i quali le Marche avrebbero toccato quota zero per la prima volta dal 25 febbraio.

Per pescare un tampone infetto ormai bisogna testarne quasi 200. La curva dell'epidemia delle Marche s'è appiattita da giorni e anche l'ultimo report del Gores segnala un quasi azzeramento dei nuovi contagi, che nel totale sono arrivati a 6.667 ma da lunedì registrano incrementi giornalieri impercettibili, tra lo 0,03% di ieri e lo 0,06% dei giorni precedenti, mentre in media in Italia i nuovi positivi crescono al ritmo dello 0,3%.

Anzi, l'ultimo report del Gores Marche ha corretto al ribasso i dati relativi alle analisi del 17 e 18 maggio, che per un disguido nella sovrapposizione di data base diversi inserivano tra i casi di contagio al Covid-19 anche alcuni soggetti risultati positivi al test sierologico ma poi negativi al tampone: domenica 17 su 321 tamponi i positivi erano 4 (non 11), il 18 su 680 tamponi i positivi erano 4 (non 5). A parte Pesaro Urbino, ieri le altre quattro province marchigiane non hanno avuto nuovi positivi e per la prima volta è entrata nel club delle immuni anche la provincia di Macerata.

Il dopo 4 maggio

Presto per abbassare la guardia, anche se ormai le analisi coprono 15 giorni del dopo lockdown del 4 maggio. Se ci fosse stato un rialzo dell'epidemia dovuto a comportamenti imprudenti diffusi, i primi segnali già si dovrebbero notare. Il tempo medio di incubazione della malattia infatti è di 5,1 giorni e ormai il ministero della Salute, per monitorare in tempo reale la transizione nella fase 2, pretende dalle Regioni che non trascorrano più di 5 giorni dalla segnalazione del sintomo alla diagnosi del tampone.

Invece nella nostra Regione i nuovi casi notificati nel mese di maggio, di persone che hanno segnalato sintomi sospetti di possibile infezione da Covid-19 nelle ultime tre settimane, ce ne sono stati pochissimi. Nessuno nella giornata di ieri, uno martedì. Guardando le date di inizio sintomi dei tamponi processati o in attesa di diagnosi, di fatto le Marche sono entrate da una decina di giorni in fase di zero alternato. Giorni senza nuovi casi di infezioni recenti (non di pazienti già in isolamento ad aprile) si alternano ad altri con un massimo di 2. Un trend in linea con le proiezioni della Regione Marche, che prevedono per l'ultima settimana di maggio il quasi azzeramento dei nuovi positivi su tutto il territorio marchigiano. Intanto l'Rt, l'indice di trasmissibilità della malattia infettiva che misura il numero medio delle infezioni prodotte da ciascun infetto, è davvero ai minimi termini: 0,17 di indice medio, secondo l'ultima stima fatta dall'Osservatorio epidemiologico della Regione Marche.

Distanziati e protetti

Insomma, per ora le Marche resistono al rilascio graduale del lockdown dopo due mesi di clausura, anche se bisognerà valutare l'effetto del dopo 18 maggio, con la riapertura delle principali attività economiche e la possibilità di uscire di casa, anche se distanziati e protetti da mascherine.

L'epidemia è in ritirata e se ne vedono gli effetti sui ricoveri ospedalieri, ieri scesi a 141 (-20 rispetto a martedì), con una diminuzione in tutte le aree di degenza: -18 nei reparti non intensivi (ieri a 77 pazienti), -1 a testa negli ospedali per post acuti e nelle rianimazioni. I pazienti in terapia intensiva sono scesi a 16, distribuiti fra sei diversi ospedali, e già da oggi dovrebbe iniziare il loro trasferimento graduale al Covid Center allestito alla Fiera di Civitanova, con 84 posti riservati ai malati di Coronavirus.

I positivi attuali

Continua la crescita esponenziale di dimessi e guariti, saliti ieri a 3.716 (+155), raddoppiati nell'ultimo mese. Prosegue la liberazione dalla quarantena di pazienti positivi in isolamento domiciliare, scesi a 1.833 (-134 in 24 ore) dopo che un doppio test li ha certificati per negativizzati. E così continuano a calare anche i positivi attuali, pazienti con un'infezione ancora attiva, a 1.974 (-154) per la prima volta sotto la soglia dei 2mila dal 21 marzo.

Sale invece il bilancio dei morti con diagnosi Covid-19: ieri altri tre, tutte donne, un'osimana di 80 anni e due ultra novantenni della provincia di Pesaro. Il bilancio aggiornato, sempre più pesante e doloroso, è di 990 decessi.

Lorenzo Sconocchini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

