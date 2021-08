L'EPIDEMIA

ANCONA Dei 49 ricoveri registrati ieri (in discesa di due unità rispetto al giorno precedente), 20 sono concentrati agli Ospedali riuniti di Ancona. Più precisamente, tre al materno-infantile Salesi e 17 nel reparto Malattie Infettive di Torrette. Nelle Marche, è quest'ultima palazzina a contare il maggior numero di pazienti Covid che, come sottolinea il primario della Clinica Andrea Giacometti, «sono tutti non vaccinati, a parte uno che ha ricevuto solo la prima dose». Se la statistica ha ancora un significato, il dato la dice lunga sull'efficacia della profilassi rispetto alle ospedalizzazioni.

Le degenze

Tuttavia, benché non ancora immunizzati, non possono essere classificati in toto nella categoria dei no vax: «La maggior parte spiega il professore sono persone rimaste disorientate dalle informazioni arrivate sui vaccini, per cui hanno rinviato la profilassi e alla fine è arrivata la malattia. Sono indecisi che avremmo potuto convincere se avessimo usato una comunicazione più corretta. Posso dire però che il più duro dei no vax che avevamo tra i ricoverati si è pentito, è arrabbiato con se stesso e, se potesse, tornerebbe indietro». All'analisi, aggiunge poi che «i pochi pazienti vaccinati che abbiamo avuto sono stati già dimessi perché hanno presentato una malattia meno severa». Nel reparto, tutto il personale medico ed infermieristico ha aderito alla profilassi perché «abbiamo visto l'inferno, persone morire per mancanza di ossigeno, soffocare». L'effetto dei sieri si traduce anche sull'identikit generale del paziente Covid, molto diverso rispetto a quello delle prime tre ondate: se in quei casi l'età media si era assestata sui 60/70 anni circa, adesso siamo scesi a 40-45, dal momento che la maggior parte degli anziani è stata nel frattempo immunizzata. «Abbiamo solo un paziente di oltre 60 traccia il quadro Giacometti . Per il resto, ci sono due ragazzi di 34 anni, persone tra i 40 ed i 50 e, di recente, abbiamo dimesso un giovane di 25 anni. La tac dimostra che la polmonite è comunque impegnativa, ma sono persone più giovani, che non hanno comorbidità o ne hanno poche, e quindi hanno solo la polmonite da affrontare».

Il trend di crescita

Nell'ultima settimana, il trend in crescita delle ospedalizzazioni ha rallentato, dopo un'impennata vertiginosa in quelle precedenti: «abbiamo visto, con una certa preoccupazione ammette il primario , aumentare il dato dei ricoveri da metà luglio, quando siamo passati da uno o due casi a 20, ma ora ci siamo stabilizzati, oscillando tra 17 e 20. Si temeva molto l'ondata successiva ai festeggiamenti per gli Europei, ora speriamo che la situazione resti stabile». Cosa dovremo aspettarci dall'autunno? Difficile fare pronostici: «c'è il punto interrogativo sulla durata della copertura vaccinale. Si parla molto di terza dose, ma non si sa ancora chi dovrà farla, quando e con quale vaccino (quello originario o quello che Pfizer e Moderna stanno modificando per adattarlo alla variante indiana?)». Il dubbio che sta preoccupando l'ospedale regionale di Torrette è se i 20 posti letto di Malattie infettive basteranno ad arginare l'arrivo di pazienti Covid.

La rete ospedaliera

«Su questo fronte, ci devono aiutare gli altri ospedali perché a Torrette dobbiamo mantenere le attività di eccellenza e lasciare la Rianimazione per i traumi gravi. Serve la rete ospedaliera: non può essere tutto a carico dei reparti di Malattie infettive dei nosocomi di Ancona, Pesaro e Fermo. Anche gli altri, come Jesi, Senigallia e Civitanova, dovranno probabilmente riattivare qualche posto letto Covid». Gli ospedali al momento coinvolti nella gestione del virus siano quattro come previsto dalla fase 1 del piano pandemico : oltre a Torrette a quota 20, ci sono San Benedetto con due pazienti in intensiva e due in semi intensiva; Fermo con otto ricoveri a Malattie infettive; Marche Nord con 17 degenti (3 in Rianimazione, 6 in sub intensiva, 8 in area medica).

Martina Marinangeli

