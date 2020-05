L'EPIDEMIA

ANCONA Da potenziale maglia nera, destinata a uscire dall'emergenza Coronavirus a fine giugno, penultima davanti solo alla Lombardia a fine giugno, a Regione più virtuosa nel tenere a bada l'indice di trasmissione del contagio, il numeretto che calcola quante altre persone è in grado di infettare un soggetto positivo in una determinata fase dell'epidemia. Venti giorni dopo le contestatissime proiezioni dell'Osservatorio sulla Salute delle Regioni, che affibbiavano alle Marche pessimi e immeritati oroscopi sulla data di quasi azzeramento dei casi positivi, la metamorfosi della nostra regione si consuma con l'ultimo studio della Fondazione Kessler che per conto dell'Istituto Superiore della Sanità monitora gli indici di trasmissione del Covid. Il famoso l'Rt, che poi sarebbe un R0 corretto alla luce delle misure di lockdown in vigore da due mesi.

Sorpresa: proprio le Marche, che alla proiezione del 27 aprile avevano un Rt di 0,65 ed era la settima regione italiana, nello studio aggiornato balzano in testa alla classifica anti-virus, con un valore medio di 0,29, in un range che oscilla tra 0,18 e 0,41. La Liguria, per fare un confronto tra pari taglia, viaggia sullo 0,65, la Puglia è a 0,96, vicinissima all'indice 1 che per il ministero della Salute è il valore sentinella perché superandolo l'epidemia riparte in quarta. «La stima - spiega l'Istituto superiore di Sanità - è calcolata alla data del 19 aprile con i dati del 5 maggio per tenere conto dei ritardi nella notifica dei casi».

Il picco a febbraio

Le stime della Fondazione Kessler, un istituto scientifico della provincia autonoma di Trento che fa indagini per l'Istituto Superiore di Sanità, confermano le ultime proiezioni fatte dell'Osservatorio epidemiologico della Regione Marche, che stimano in questa fase l'Rt allo 0,35, dunque entro il range individuato dalla Fondazione.

L'andamento dell'indice Rt nelle Marche mostra un picco alla fine di febbraio, quando a partire dal 25 si manifestarono i primi cluster di contagio in provincia di Pesaro Urbino. In quella fase iniziale il valore che indica il numero medio di infezioni secondarie generate da una persona infetta a una certa data era di 3,3. Poi con le prime misure di contenimento la trasmissione dell'infezione ha rallentato, ma almeno fino al 20 marzo l'indice si è mantenuto sopra il valore 1, lo spartiacque tra un'epidemia in frenata e una che galoppa. L'indice Rt nella nostra regione ha iniziato a scendere sotto la soglia d'allarme dalla terza settimana di marzo, calando fino al 31 marzo (Rt intorno allo 0,7) ed è salito di nuovo la prima settimana di aprile per scendere fino al 21 e poi stabilizzarsi. A fine aprile, secondo lo studio dell'Iss, l'indice di trasmissione nella nostra regione era di 0,65, ma nell'ultima settimana la trasmissione del virus ha frenato ulteriormente, fino a un indice inferiore a 0,3.

Il rallentamento

Anche gli ultimi bollettini del Gores Marche confermano il rallentamento, registrando 23 casi positivi su 735 tamponi analizzati venerdì (il 3,1%, uno su 33) e un incremento giornaliero dell'0,3%, sempre inferiore alla media nazionale, ieri dello 0,5%. Per il secondo giorno consecutivo il numero dei tamponi indicato nel bollettino blu del Gores scende sotto a mille, ma non vuol dire che nelle Marche si facciano meno test. I 735 indicati ieri riguardano singoli casi diagnosticati e non tengono conto dei test ripetuti sulla stessa persona, altrimenti sarebbero stati quasi il doppio. Passata la fase acuta dell'emergenza, quando i tamponi servivano per chi arrivava ai triage con sintomi, ora l'analisi si sta concentrando molto sul percorso dei guariti, che richiedono il doppio tampone per certificare la diagnosi di negatività. Dall'inizio dell'emergenza nelle Marche i casi diagnosticati con tampone sono stati 40.622, ma i test molecolari effettivi sono 72.504.

Ricoveri ancora in calo

Il bilancio regionale dei contagi è salito ieri a 6.493 e dei 23 nuovi casi di positività 11 se ne sono registrati in provincia di Pesaro Urbino (2.650 in totale) 5 in quella di Macerata (1.056), 4 nell'Anconetano (1.830), 1 nel Fermano, (455) e nessuno nell'Ascolano, fermo a 287, mentre 2 sono residenti fuori regione. Sono diminuiti ancora i ricoverati Covid, ora 317 (-24), ne restano solo 32 nelle terapie intensive (-6). I dimessi e guariti salgono a 2.305, con un +27 che supera l'incremento dei malati in isolamento domiciliare (ora 2.913, +16) consentendo di ridurre ancora i positivi attuali, ieri a 3.230 (-8). L'elenco dei caduti purtroppo è in continuo aggiornamento, anche se ieri i decessi sono scesi ai minimi dall'inizio dell'emergenza: altre due vittime, due donne di 83 anni di San Costano e Corridonia. Il totale sale a 960 morti.

Lorenzo Sconocchini

