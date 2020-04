L'EPIDEMIA

ANCONA Allo scadere del secondo mese di epidemia, da quel 25 febbraio in cui uscì il primo tampone positivo nell'entroterra pesarese, le Marche continuano la loro marcia di uscita progressiva dall'emergenza sanitaria. La frenata della diffusione del virus è sempre più evidente: il bollettino del Gores di ieri - relativo ai 1.143 test di venerdì - registrava solo 30 casi positivi, più o meno uno ogni 40 tamponi esaminati. Un solo caso in provincia di Ascoli, 4 nel Fermano, 9 in provincia di Macerata, 4 in quella di Ancona e 10 a Pesaro Urbino e due di fuori regione.

Siamo a un incremento percentuale giornaliero dello 0,5%, da curva piatta, anche se il totale è arrivato a 6.058 marchigiani contagiati dall'inizio dell'emergenza, su 34.256 persone sottoposte al test del Coronavirus. Anche l'andamento dell'epidemia calcolato tre giorni per tre (la media mobile che gli statistici utilizzano per correggere sbalzi occasionali) conferma la decrescita. Tra mercoledì e venerdì la variazione media è stata dello 0,8%, inferiore a quella dei tre giorni precedenti (0,9%) riuscendo ad assorbire anche il rialzo anomalo di giovedì (76 casi positivi) dovuto forse a fattori contingenti, come può essere una stratificazione di tamponi con maggior contenuto di casi sospetti, tipo i test fatti in casa a chi è in isolamento. E la media dei tamponi infetti, negli ultimi tre giorni di esami, è scesa al 3,5%, rispetto al 4,7% di media tra domenica e martedì. Insomma, è sempre più raro trovare casi positivi nelle Marche nonostante il volume dei test sia ormai fisso sopra quota mille al giorno.

Il giro di vite

Un mese fa, quando il Governo aveva appena dato l'ultimo giro di vite sul lockdown chiudendo gran parte delle aziende, dai test risultava positivo un tampone su tre e l'incremento giornaliero dei casi era del 6%, capace allora di raddoppiare i positivi in poco più di una settimana nella provincia di Pesaro Urbino, la prima zona rossa delle Marche. Il trend favorevole è confermato da molti altri indicatori. Sono saliti a 1.912 i guariti e dimessi nelle Marche, mentre i ricoverati continuano a diminuire a una media di 20-25 al giorno. Ieri a mezzogiorno erano 747 (dopo un picco di 1.168), di cui 58 in terapia intensiva, 464 in terapia non intensiva, 225 in area post critica. Nell'ospedale pesarese di Marche Nord sono in rianimazione appena 7 pazienti, a Torrette sono scesi a 18, Macerata da diversi giorni è a zero in terapia intensiva, Urbino ci sta arrivando.

L'indice spia

Tra i tanti numeri importanti per monitorare l'andamento dell'epidemia, presto ne potrebbe comparire nei bollettini della Regione Marche uno nuovo, l'R0 (erre con zero) l'indice che misura il numero medio di altri individui infettati da un soggetto positivo in una determinata fase dell'epidemia. Dal 4 maggio, con l'inizio della fase 2, potrebbe diventare addirittura obbligatorio per le Regioni pubblicarlo quotidianamente.

Potrebbe diventare una sorta di spia utilizzata dal Governo per tenere sotto controllo eventuali riprese del contagio e valutare - tenendo conto anche della disponibilità di posti liberi negli ospedali e di dispositivi di protezione - nuova misure di contenimento distinte regione per regione. Se R0 resta sotto il valore di 1 siamo in una fase di rallentamento dell'epidemia, se lo supera la crescita dei contagiati può tornare esponenziale, perché ogni positivo genera un effetto moltiplicatore. Ora tutte le regioni sono scese sotto il valore di 1 e variano dallo 0,34 della Sicilia e lo 0,71 dell'Emilia-Romagna.

Come la Puglia

Nelle Marche, secondo uno studio condotto dalla Fondazione Kessler per conto dell'Istituto superiore di Sanità su 15 regioni, l'R0 è attualmente a 0,6: settima posizione insieme alla Puglia, dunque con le carte in regola per il dopo lockodwn. A posto anche altri parametri. ieri i dati delle Marche erano migliori della media nazionale su diversi fronti: il calo dei ricoverati (2,5% contro 2,4%) la diminuzione dei pazienti in rianimazione (4,9% contro 3,3%) i nuovi contagi (cresciuti dello 0,5% contro un dato nazionale dell'1,2) e anche i decessi, cresciuti l'altro ieri nelle Marche dell'1% contro l'1,6%. Ieri il Gores ha comunicato altri 5 morti, tutti della provincia di Pesaro Urbino. Il bilancio giornaliero è tra i meno pesanti dall'inizio dell'emergenza, ma quello totale è devastante: il Coronavirus nelle Marche ha ucciso finora 879 persone.

Lorenzo Sconocchini

