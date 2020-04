L'ECONOMIA

Le buone notizie per le Marche, intese come possibilità di riavviare le produzioni in anticipo rispetto allo sblocco del lockdown di lunedì prossimo, riguardano essenzialmente due settori: i cantieri per lavori pubblici (scuole, case popolari, carceri e dissesto idrogeologico) e la manifattura che ha rapporti con i mercati internazionali. Traspira ossigeno per l'economia marchigiana dopo il tam tam partito nel pomeriggio quando il presidente del consiglio aveva incontrato in videoconferenza i governatori per anticipare i contenuti della successiva diretta.

Il nuovo via libera

«Con questi requisiti - commenta Ceriscioli a ora di cena - credo che i cantieri del post sisma possano avere un minimo impulso e per noi è una notizia fondamentale. L'altro fronte è quello della manifattura orientata all'export che in questo modo può rimettersi in corsa dopo essere stata tanto tempo ferma e riguadagnare un po' del terreno perso». Sbloccare una parte vitale della produzione era l'obiettivo delicatissimo su cui le Marche, territorio a forte impronta manifatturiera, si giocavano in queste ore una partita fondamentale. Per quanto si trattasse di guadagnare giorni non era un particolare da poco.

Il nuovo protocollo del 24 aprile

È andata bene perché oggi si allargano le maglie per poter rientrare in fabbrica. Naturalmente rispettando il nuovo protocollo per la sicurezza firmato nella notte tra giovedì e venerdì tra governo, imprese e sindacati. La notizia è filtrata nel pomeriggio quando gli industriali hanno ricevuto il chiarimento tanto atteso dai ministeri del Mise, della Salute e delle Infrastrutture. Il punto dirimente era sulle «attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale» citate dal decreto del 10 aprile e relative imprese interessate. Nel chiarimento di ieri, i ministeri spiegano che svolgono attività di rilevanza strategica non solo quelle in ambito Golden Power ma anche «quelle la cui prolungata sospensione rischia di determinare riflessi negativi sull'intera economia nazionale». E qui si entra nel merito. «Più in particolare - spiega la nota - le imprese in questione sono identificate con quelle le cui attività sono prevalentemente orientate all'export e la cui prolungata sospensione, quindi, rischia di far perdere al nostro Paese quote di mercato. Pertanto, previa comunicazione prefettizia, la ripresa delle attività sopra richiamate sarà possibile già a partire dal prossimo 27 aprile, fermo restando le previsioni di cui al Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi e al protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 nei cantieri, sottoscritti il 24 aprile scorso».

Le paroline magiche

«Attività prevalentemente orientate all'export» suonano come musica nel settore moda (tessile, calzaturiero e abbigliamento) in ansia per riattivare modellerie, campionari e prototipi: «Da noi circa l'80% delle aziende del calzaturiero e degli accessori ha rapporti con l'estero» sintetizza Giuseppe Tosi, il d.g. di Confindustria Centro Adriatico (Fermo-Ascoli) che a spanne individua in domani il giorno in cui ripartiranno le manovie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA