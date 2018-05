L'avvocato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA Avvocato Gianni Marasca, cosa rischia l'autore di una truffa?«È un delitto punibile a querela di parte, tranne che in circostanze aggravanti. Di base la pena prevista va da 6 mesi a 3 anni, la misura cautelare in carcere scatta raramente». Perché? «Se il reato prevede una pena non superiore ai 3 anni e non sussistono condizioni come la recidiva o la pericolosità accertata del soggetto, il giudice non può mantenere il reo in carcere, ma potrà applicare altre misure cautelari in attesa del processo, come l'obbligo di dimora,...