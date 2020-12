L'aumento della Tari è congelato In aula arriva un voto trasversale

IL CONSIGLIO

OSIMO Col voto favorevole della maggioranza di centrosinistra, ma anche di Progetto Osimo e M5s (astenuti Lega e Liste civiche), il consiglio comunale ha approvato lunedì sera la delibera sul Piano finanziario del servizio rifiuti che congela la Tari 2020. Resterà dunque uguale a quella del 2019 anche se quest'anno il costo del servizio viene validato da Arera, l'Authority nazionale che decide le tariffe. Questa novità avrebbe comportato a Osimo un aumento del 5% per la Tari 2020, perché il Piano finanziario è più alto del 2019, ma per coprire questi maggiori costi il Comune ha inserito già a bilancio 300mila euro di fondi statali post Covid per compensare il deficit e azzerare l'incremento della tariffa, che sarebbe stato spalmato in 3 anni.

La spiegazione

«Grazie a questa manovra evitiamo di chiedere sforzi agli utenti, ci pensa il Comune» ha spiegato ieri il sindaco Pugnaloni. «L'aumento lo pagheranno tutti gli osimani perché si vedono tolti 300mila euro dal bilancio comunale per servizi, opere, contributi e iniziative» scrivono in una nota le Liste civiche. Approvata poi la delibera sulla ricognizione che ogni anno il Comune deve fare sulle partecipazioni in società esterne, con voto contrario delle Liste civiche e astensione di Lega, M5s e Progetto Osimo. L'atto di indirizzo prevede di cedere entro fine 2021 la Tpl Srl, la società di trasporto pubblico urbano a Osimo, che da sola non avrebbe le potenzialità per partecipare al bando di gara d'ambito per l'affidamento del servizio, con clausola sociale di salvaguardia per i 5 lavoratori attuali che passerebbero all'acquirente. Al contrario su Osimo Servizi l'obiettivo è allargare la base sociale ad altri Comuni: trattative sono in corso con Camerano, Numana e Loreto. «Gestendo servizi su un territorio più ampio si possono avere delle economie di scala, che potranno rafforzare la società e consentire ai Comuni di gestire in-house servizi come il trasporto scolastico» ha detto il capogruppo Pd Diego Gallina Fiorini.

Accertata la liquidazione di Geosport, col PalaBaldinelli che passerà al Comune, il dibattito s'è acceso sulle sfide future di Astea. In particolare per il gestore unico dei rifiuti su ambito provinciale e la gara prevista più avanti per il servizio idrico integrato (Osimo è nell'Ato di Macerata). In entrambi i settori si vuole creare un consorzio nel quale inserire anche Astea, che così salvaguarderebbe i servizi forniti su igiene urbana e acqua.

Le ipotesi

Per il primo, tramite Ecofon, Astea andrebbe a formare un consorzio con Viva Servizi. Per il settore idrico l'indirizzo è una fusione per incorporazione della Società Acquedotto del Nera con Centro Marche Acque (quest'ultima detiene le quote dei Comuni soci di Astea). Per Astea Energia, di cui Astea ha il 24%, è prevista la possibilità di cedere anche questa quota allo stesso prezzo fissato nel 2016 al momento della cessione a Sgr del pacchetto di maggioranza. «Per ora non vendiamo, non è una priorità» precisa il sindaco Pugnaloni. Approvata infine all'unanimità la mozione del M5s sul bilancio partecipato per coinvolgere direttamente i cittadini tramite consigli di quartiere e consultazioni anche online.

