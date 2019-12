L'Asur in corso Stamira e l'Assam nell'ex Crass

L'URBANISTICA

ANCONA Gli uffici dell'Asur che si insedieranno in corso Stamira, nella Casa del Mutilato. Le sedi delle agenzie regionali che troveranno una casa fissa all'ex Crass di via Cristoforo Colombo. Sono due tasselli del puzzle dei grandi contenitori che si sono incastrati con l'accordo tra Regione Marche e Azienda sanitaria unica regionale (Asur) per la razionalizzazione nell'utilizzo del patrimonio immobiliare regionale ed aziendale.

I benefici

Due tasselli che porteranno benefici anche al decoro del capoluogo: l'accordo prevede infatti che il palazzo di corso Stamira esca dall'oblio cui è stato consegnato con la realizzazione della nuova sede del consiglio regionale e possa tornare a splendere riportando un po' di decoro in centro. Dall'altra parte della città, anche un'area strategica come quella dell'ex Crass, al Piano, potrà vedere riqualificati due edifici, ora in disuso e nascere anche un'area di sosta. L'ultima firma all'accordo è della scorsa settimana. L'ha apposta Nadia Storti, direttore generale Asur, alla determina con cui è stato approvato l'accordo che aveva già avuto il via libera della Regione, nel giugno scorso. È un progetto che, secondo i contraenti, consente di valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà e, di conseguenza, permette di realizzare risparmi sulla spesa degli affitti.

La fame di spazi

Il primo passo del ritorno degli uffici dell'Asur in centro - prima erano dislocati in via Caduti del lavoro - risale al novembre del 2015 con il trasferimento della direzione generale in via Oberdan, esteso l'anno successivo, ai locali attigui di via Don Gioia. La necessità di ulteriori spazi strumentali alla gestione aziendale ha spinto l'Asur ad attivarsi per individuare un'altra sede, sempre in centro. Facile individuarla in corso Stamira, nell'ex sede del consiglio regionale, che è stata sgomberata nel 2007. Una dozzina di anni che hanno precipitato l'edificio in condizioni di assoluta precarietà, tanto che è nato un comitato cittadino che si è strenuamente battuto per il recupero dell'edificio dal notevole valore storico ed architettonico.

La trattativa tra Regione e Asur è iniziata a febbraio con la richiesta dell'azienda sanitaria di approfondire le modalità di messa a disposizione dell'immobile di corso Stamira. Ne è seguita l'istituzione di un tavolo tecnico per le valutazioni economiche e giuridiche e l'intesa, approvata da entrambi gli enti. Una manovra salutata con grande soddisfazione dall'assessore regionale alle Finanze, Fabrizio Cesetti, in sede di approvazione del bilancio. «Consistente - aveva dichiarato - anche la riduzione dei fitti passivi per oltre 2 milioni e mezzo di euro così come le valorizzazioni del patrimonio immobiliare per il suo riutilizzo».

I termini

Ora è arrivata anche l'adesione ufficiale dell'Asur, dalla quale si evince anche che l'accordo prevede che l'azienda sanitaria abbia la concessione d'uso gratuita degli immobili già utilizzati in via Oberdan e via Don Gioia, fino al novembre del 2024, per un valore annuo stimato dalla Regione rispettivamente di 150mila euro e 95mila euro. Insomma, un incrocio tra funzionalità (gli uffici sono tutti in un fazzoletto di centro) e risparmio. La convenzione ha una durata di 36 mesi, salvo proroghe come recita il testo «ove nel termine prefissato, gli adempimenti previsti non fossero stati completamente posti in essere». Inoltre, ai fini della permuta, i beni ceduti si intendono di pari valore «e non sarà previsto alcun conguaglio in denaro». Entro tre mesi, ci sarà la stipula dell'atto notarile che consentirà di dare il via alla riqualificazione.

Lo snodo

Sarà dunque un 2020 fondamentale soprattutto per lo snodo di corso Stamira dove il buco nero del palazzo era una delle grane aperte da tempo. L'altro snodo fondamentale è quello che riguarda il Rettorato e l'ex palazzo della Provincia che richiederà almeno 6 anni e circa 20 milioni di investimenti. Si tratta di un progetto che consentirà non solo di dotare le due istituzioni di uffici funzionali in centro, e per la Provincia sarebbe un ritorno, ma che metterà anche a disposizione spazi per la città, come l'Informagiovani, il Contamination lab, lo shop, il servizio orientamento dell'università per gli studenti delle superiori e le attività di avviamento al lavoro, laddove adesso insiste solo lo scheletro del palazzo della Provincia, bonificato dall'amianto.

Edoardo Danieli

