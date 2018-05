L'associazione dei dirigenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA Per Anaao Assomed Marche, l'associazione dei medici dirigenti, la ricostituzione dei fondi contrattuali dei dipendenti degli Ospedali Riuniti di Torrette «è la soluzione - ha detto il segretario Oriano Mercante - di un problema storico per il quale il sindacato è stato sempre in prima linea. Nessun trionfalismo, quindi, ma il ripristino di un diritto». «In questi mesi - aggiunge Mercante - il dibattito ed il confronto con la Direzione non sono mai mancati ma l'accelerazione delle ultime settimane ha confermato che alle parole c'era...