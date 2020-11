L'assessore incompatibile come sindaco per 27 giorni

ANCONA Si può fare l'assessore regionale in condizioni conclamate di incompatibilità? Alla Regione Marche sì, se contestualmente si attiva la procedura per la decadenza dalla funzione incompatibile, che si perfeziona nei tempi previsti dalla legge. Perché l'istituto si applica con effetto retroattivo. E pazienza se resta un vizio di forma nell'atto di nomina, anche se si tratta proprio del decreto che sancisce la nascita della giunta Acquaroli. È questa l'interpretazione della segreteria generale dell'ente sul caso di Stefano Aguzzi, sindaco di Colli al Metauro incompatibile per le leggi regionale e nazionale con il ruolo di assessore della giunta marchigiana, al quale è stato nominato insieme agli altri 5 assessori lo scorso 15 ottobre. Otto giorni dopo, il consiglio comunale di Colli al Metauro gli ha contestato la sopravvenuta incompatibilità chiedendogli di rimuoverla e acquisendo la sua volontà di optare per il ruolo di assessore. Così ieri sera lo stesso consiglio comunale lo ha dichiarato decaduto. Secondo la consigliera di opposizione Michela Ubaldi, invece, per non forzare la legge Aguzzi avrebbe dovuto dimettersi, determinando il commissariamento dell'ente. Ma l'ex (da oggi) sindaco di Colli al Metauro aveva promesso ai suoi elettori che non avrebbe fatto arrivare il commissario, lasciando la gestione del Comune al suo vice fino alle elezioni anticipate della prossima primavera. Perciò si è astenuto dall'attività di sindaco e nel frattempo (per 27 giorni) si è dedicato alle funzioni di assessore regionale (partecipando anche alle riunioni di giunta e votando). Tanto più Ubaldi è saltata sulla sedia leggendo nel decreto di nomina che sono state «acquisite le dichiarazioni di insussistenza di cause di (...) incompatibilità», perché tutti sanno che in realtà Aguzzi era effettivamente incompatibile. La segretaria generale in uscita della Regione Deborah Giraldi rassicura sulla regolarità dell'iter. «Dal punto di vista giuridico - afferma - la causa di incompatibilità nel momento in cui viene rimossa sana anche il periodo precedente. La Prefettura di Pesaro e Urbino condivide questa interpretazione». La verifica permette anche di accertare che Aguzzi ha regolarmente dichiarato di essere incompatibile. Peccato che dal decreto del presidente possa essere desunto il contrario. Peccato veniale, salvo che qualcuno in senso stretto lo potrebbe ritenere un reato.

Lorenzo Furlani

