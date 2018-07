L'asse perde altri pezzi Rischio in via Paolucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ALLARMEANCONA Ancora pezzi di cemento che rischiano di venir giù dall'asse nord-sud, ma stavolta non è stato necessario chiudere la principale strada d'accesso a sud della città, perché le parti pericolanti erano sotto il viadotto che scavalca via Paolucci. Proprio lì i vigili del fuoco sono intervenuti ieri mattina intorno alle 8 e 15 per rimuovere le parti in calcestruzzo così deteriorate da rischiare di venir giù da un momento all'altro. Utilizzando un'autoscala, la squadra dei vigili del fuoco ha rimosso le parti pericolanti...