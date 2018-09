L'assalto dei vandali ragazzini al muretto demolito tre volte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ALLARME ANCONA Sospiro di sollievo: è fuori pericolo il 22enne anconetano che ha visto la morte in faccia quando la transenna a cui era appoggiato è crollata, facendolo precipitare per sei metri sul tetto dell'ala incompiuta del park Traiano. Una tragedia sfiorata, quella in vicolo San Marco, stradina panoramica alle spalle di via Cialdini, che ora si porta dietro un carico di interrogativi. Perché quel parapetto provvisorio non è mai stato sostituito? Per quale motivo i lavori annunciati a maggio non sono ancora partiti? E soprattutto,...