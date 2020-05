L'assalto ai parchi tra cinghiali, corse e aree giochi vietate

ANCONA

«L'appuntamento era per le 10, ma io sono venuta un'ora prima: non ce la facevo ad aspettare». Nirvana Nisi, presidente di Ada Marche, è una delle volontarie che si occupa della piccola manutenzione della Cittadella e, ora, della vigilanza sulle normative anti-Covid. Ci mostra orgogliosa il roseto curato dall'Associazione per i diritti degli anziani: dà un tocco romantico al parco, preso d'assalto dagli anconetani. Le spiagge, infatti, sono ancora off limits, ma le 66 aree verdi comunali da ieri non più. «Per chi frequenta tutti i giorni la Cittadella, questa è una rinascita». I nonni-controllori indossano la mascherina, «anche se all'aria aperta non è obbligatoria, ma consigliabile». Hanno il compito di verificare il rispetto delle regole: «Niente giochi, va osservata la distanza di un metro o di due per chi fa attività fisica - ricordano - Se vediamo assembramenti, interveniamo col buon senso del padre di famiglia e se ci sono criticità, chiamiamo il Coc o la polizia municipale, ma fin qui non c'è stato bisogno, gli anconetani si comportano bene». Il parco è sempre più affollato col passare delle ore. «Anche Lilly, la mia cagnolina, era depressa, eravamo abituati a venire qui tutti i giorni. Non mi sembra vero, ora mi sento libera» sospira Donatella Omiccioli. Poco più in là, la signora Maria Raspa, protetta da guanti e mascherina, suda sulla cyclette che non è transennata, ma i vigili urbani, di passaggio, la invitano a scendere: «Giochi per bambini e attrezzi ginnici non si possono usare», spiegano. Lei si scusa e si allontana: «Farò una corsetta, mi sembra già un miracolo: fare sport chiusi in casa non è la stessa cosa». Alla Cittadella è un viavai: mamme con i passeggini, famigliole, bambini, anziani, ciclisti, runner. Angelo Bonfitto, ex segretario della vecchia Us Ancona 1905, ha l'abitudine di venire a correre qui ogni giorno: «Tutti aspettavano questo momento, si sentiva l'esigenza di stare all'aria aperta. Adesso mi auguro che chi porta a spasso i cani non li lasci liberi: pure questo è rispetto». Anche perché, dopo il lockdown, si possono rischiare incontri da brivido: con i cinghiali, ad esempio, come quello avvistato al parco degli Ulivi di Collemarino, proprio nel giorno della riapertura. «Ma i cinghiali raramente attaccano l'uomo, a patto che non vengano aggrediti da altri animali: semmai sono pericolosi quando attraversano la strada» spiegano dal Corpo Forestale. Al Passetto il problema non sono gli ungulati, ma le distanze: è un problema mantenerle, vista la folla. Panchine tutte occupate, i nostalgici contemplano il mare, un papà si aggrappa con il figlioletto alle transenne che negano l'accesso al balcone sull'Adriatico. Qui il controllo è affidato alla Vab, la Vigilanza Antincendi Boschivi. «Siamo chiamati a nastrare i giochi e disperdere gli affollamenti - dicono il presidente Augusto Schiavoni e Aurelio Di Carlo - Interventi? Fin qui zero: la gente si comporta bene». Ma è un attimo cedere alla voglia di tintarella. Non si può. Ci pensa la Polizia locale a ricordarlo a un paio di ragazze, invitate a rialzarsi: si erano sdraiate ai piedi del Monumento. «Stendersi al sole non rientra tra le giustificazioni per uscire» spiegano i vigili. Niente multe, prevale il buon senso. L'ascensore è ancora ingabbiato, non la pineta dove in tanti fanno footing tra gli alberi. «Ne ho approfittato subito, per chi piace muoversi sono stati due mesi d'inferno - dice Tindaro Italiano, ingegnere navale -. La mascherina? Ce l'ho legata al braccio, la indosso se mi avvicino troppo ad altre persone». Qualcuno ne ha gettata una a terra: i maleducati non li ferma nemmeno il Covid. Anche i Laghetti ora brulicano di bambini. Lorenzo Magnanelli cerca di tenere lontano il suo dai giochi transennati: un'impresa. «Immagini a casa, con lo smart working e due figli - sorride -. E' stata dura per noi genitori». Non solo parchi. Ha riaperto anche il Porto Antico, dove la mascherina è obbligatoria. «Perché qui sì e non nei parchi?» si chiede Susanna Antonicelli, che viene da una passeggiata con le amiche Alberta e Luciana. «Tutto questo ci è mancato da morire, è una liberazione. Siamo arrivate fino alla Lanterna rossa». Sarebbe vietato, ma senza cartelli la gente come fa a saperlo? E per questo il presidente Ap, Giampieri, ha assicurato il posizionamento di cartelli che informano sul divieto di raggiungere la Lanterna.

Stefano Rispoli

