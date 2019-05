L'Area vasta 2

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Cgil all'attacco:«Le ferie a rischio»il piano ferie estivo 2019 degli infermieri e degli operatori sociosamitari è la cartina al tornasole del problema delle risorse umane nell'Area Vasta 2. Lo sottolinea la Cgil in una lettera inviata ieri, alla direzione dell'Area vasta 2 nella quale chiede di conoscere il reale fabbisogno di personale al fine di arrivare, dati alla mano, al tavolo di confronto convocato per il 20 maggio. «Siamo a metà mese di maggio scrive , le ferie estive iniziano il primo giugno ed ancora non è stato né...