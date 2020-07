L'ANNUNCIO

Ora c'è anche il sigillo ufficiale. Ieri mattina, il governatore Luca Ceriscioli ha firmato il decreto di indizione delle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche per il 20 e 21 settembre. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 7 alle 23 nella giornata di domenica, e dalle 7 alle 15 in quella di lunedì. I marchigiani saranno chiamati a scegliere i 30 rappresentanti che occuperanno gli scranni di palazzo Leopardi e palazzo Raffaello per i prossimi cinque anni, con la provincia di Ancona a guidare la carica con i suoi nove seggi, seguita da Pesaro con sette.

La comunicazione

Sei seggi spettano poi a Macerata e quattro ciascuna alle province di Fermo ed Ascoli Piceno. Già lo scorso venerdì, Ceriscioli aveva comunicato al presidente della Corte di Appello di Ancona la volontà di indire le elezioni per il 20 ed il 21, inviando analoga nota al presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini. Ieri, l'adozione formale del decreto. Nelle stesse date si svolgeranno anche il referendum popolare confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari, come indicato dal Consiglio dei Ministri del 14 luglio, e le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei Consigli comunali, che nelle Marche riguarderà, tra gli altri, città di rilievo come Macerata, fermo e Senigallia. Infine per quanto riguarda il consiglio regionale, dopo la seduta di ieri ultimi due appuntamenti da qui a fine mese: fondi Ue e bilancio.

m. mar.

