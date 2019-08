CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festa del Mare doppia giornata«La Festa del mare 2019 raddoppia». L'annuncio ufficiale è arrivato ieri pomeriggio con un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'Autorità portuale di sistema dell'Adriatico centrale. «Quest'anno vi aspettiamo al Porto Antico di Ancona sabato 31 agosto e domenica 1 settembre per un programma ricco di eventi, novità e sorprese - si legge nell'annuncio - Spettacoli in mare, eventi serali, un'intera area per il food e drink accompagnano la Festa del Mare con protagonista San Francesco d'Assisi (800 anni fa...