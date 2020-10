L'ALTRO FRONTE

Se ne parla da decenni in maniera astratta. Quasi come se fosse più un'utopia che un'opera infrastrutturale da portare veramente a casa. Ed invece, l'arretramento della linea ferroviaria Adriatica pare proprio essere passato dal libro dei sogni a quello dei progetti, con l'Esecutivo nazionale che spinge per avviare le fasi di studio di fattibilità. Sulle pagine del Corriere Adriatico, la ministra alle Infrastrutture Paola De Micheli aveva definito «il potenziamento ed in parte l'arretramento della direttrice adriatica» come una delle «linee strategiche» del governo, «tra le priorità del piano di sviluppo nazionale della rete ferroviaria». Ora è il numero uno del Mibact Dario Franceschini a tornare sull'argomento, dopo aver ipotizzato, già mesi fa, una sorta di TAV da allineare con il tracciato dell'autostrada ed una pista ciclabile al posto degli attuali binari. Il titolare del dicastero ha parlato nelle scorse ore di alta velocità da Taranto a Bologna, per poi arrivare fino a Trieste. Basandosi sui costi della Bologna-Salerno, per una linea AV a doppio binario la spesa sarebbe tra i 40 e gli 80 milioni di euro a chilometro.

Al netto degli ostacoli

Al netto poi degli ostacoli che si incontrerebbero durante il percorso: non si tratta, infatti, solo di spostare i binari all'interno, ma si dovranno scavare gallerie, costruire ponti e viadotti, creare stazioni e linee di collegamento. Di qui, la scelta del Mit di procedere con gli studi di fattibilità per tutte le tratte che hanno le caratteristiche per essere arretrate e realizzate, con l'obiettivo di liberare spazi utili per lo sviluppo culturale e turistico della riviera affacciata sull'Adriatico e favorire l'integrazione con i sistemi produttivi locali. A dimostrazione della volontà di procedere in questa direzione, il Mit ha deciso la realizzazione dello spostamento della linea ferroviaria nella tratta di Bari Sud ed è stato aperto il cantiere per la realizzazione della variante alla linea in uscita dalla stazione di Bari Centrale in direzione sud. L'altro intervento già studiato dal ministero riguarda invece direttamente le Marche, e più precisamente il nodo di Pesaro, per il quale ci sono un disegno di massima delle cose da fare ed una stima dei costi per allontanare la ferrovia dal mare. L'operazione avrebbe il valore aggiunto di far tornare ad essere competitiva la regione, per troppo tempo marginalizzata dall'arretratezza infrastrutturale. E con l'alta velocità tra Napoli e Bari e la debolezza della linea Orte-Falconara, il rischio di impoverire ulteriormente il traffico di passeggeri e merci è reale. Con Rfi che, nel frattempo, sta portando avanti i lavori di velocizzazione della tratta fino a 200 km/h con un costo di 350 milioni di euro un abbozzo di progetto per l'arretramento ferroviario nelle Marche lo ha fatto l'Ordine degli Ingegneri di Ancona. Lo studio di pre-fattibilità ha individuato un possibile tracciato di Alta velocità, con minor impatto ambientale (il tracciato sarebbe in buona parte in galleria), ricorso ridotto all'impiego di viadotti e tre stazioni Av (per passeggeri e merci): Pesaro, Ancona nella Vallata dell'Esino, Ascoli Piceno nella vallata del Tronto.

L'integrazione dell'Alta velocità

L'integrazione dell'Alta velocità con l'entroterra sarebbe poi garantita anche dal recupero di linee ferroviarie in molti casi dismesse, dalla Fabriano-Pergola alla Fano-Urbino, fino alla Porto San Giorgio-Amandola, solo per fare alcuni esempi. Ed è su questi tracciati che entra in scena la vera novità del progetto, ovvero il treno tram, sul modello tedesco di Karlsruhe, per percorrere la linea Adriatica ed i tracciati di collegamento con l'entroterra. Per l'adeguamento della linea ferroviaria esistente, secondo le stime degli ingegneri dorici, occorrerebbero 5-10 milioni di euro al chilometro (la lunghezza del tracciato è di 400 km circa, quindi 2 miliardi di euro, per una durata stimata dell'intervento di dieci anni), L'alta velocità, secondo fonti ministeriali, avrebbe invece un costo di 55 milioni al chilometro (per 160 km, circa 10 miliardi di euro. Durata stimata dell'intervento dieci anni).

Martina Marinangeli

