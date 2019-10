L'altro caso

OSIMO Divieto di avvicinamento alla sua ex. E, nel caso non dovesse rispettarlo, arresto immediato. Il provvedimento è stato notificato ieri mattina dagli agenti di polizia del Commissariato di Osimo a un muratore di 44 anni, che vive nello jesino, che ha preso di mira una donna donna che vive in Valmusone. L'ultima aggressione risale a qualche giorno fa. Non solo violenza, alla fine, prima di allontanarsi, l'uomo ha portato via alla donna le chiavi dell'auto. La vittima si è rivolta alla polizia che ha fatto scattare le indagini informando la procura di Ancona. In tempi rapidissimi, è stata adottata nei confronti dello stalker la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sua ex, ai suoi amici e parenti, che è stata alltrettanto celermente notificata al soggetto. L'uomo, a causa della sua gelosia, non è nuovo a episodi di persecuzione nei confronti della donna. Già un anno fa aveva ricevuto un ammonimento, in seguito alle violenze perpetrate nei confronti della donna durante la loro relazione che era finita più volte al pronto soccorso. L'uomo ha continuato a seguirla ovunque, a casa e al lavoro, a inviarle decine di messaggi ogni giorno carichi di insulti e minacce, tanto da renderle la vita impossibile. Nonostante l'intimazione del questore di Ancona di astenersi da ogni interferenza sulla vita della vittima, il muratore aveva nuovamente ripreso a corteggiarla, convincendola a ritornare insieme. Lei, forse ingenuamente, aveva accettato di riallacciare la relazione, pentendosene subito dopo, a causa dei comportamenti vessatori e delle umiliazioni nuovamente subite che hanno portato all'ultima aggressione. Ora l'uomo rischia l'arresto ove dovesse perdurare nel suo comportamento criminale. Proprio in questi giorni, i poliziotti osimani hanno denunciato, per atti persecutori, ad Osimo, anche un'altra persona, precedentemente già ammonita.

e. da.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA