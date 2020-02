L'altro allarme

Aggredito un milite

della Croce Gialla

Non solo i guidatori degli autobus, anche gli operatori del soccorso finiscono sovente nel mirino durante l'espletamento delle loro funzioni. Vittime spesso gli operatori dei pronto soccorso e delle forze dell'ordine. Ma in prima linea tra coloro che ogni giorno rischiano di trovare qualche malintenzionato ci sono gli operatori delle pubbliche assistenze. Lo dimostra quanto accaduto ieri sulla Flaminia dove un'ambulanza della Croce Gialla è accorsa per recuperare un 40enne, che era scappato dall'ospedale, dove era stato appena ricoverato. L'uomo, per nulla propenso a tornare in ospedale, ha aggredito il milite che era sull'ambulanza. C'è voluta tutta l'abilità dell'autista per accostare il mezzo e chiedere aiuto ai poliziotti che li seguivano per controllare che l'uomo tornasse in ospedale. Sono perciò riusciti a bloccarlo prima che la situazione potesse ulteriormente peggiorare. Non è la prima volta che il 40enne, che ha problemi di dipendenza, si rende protagonista di episodi del genere, con fughe repentine dall'ospedale, dove viene puntualmente riaccompagnato per sostenerlo nelle fasi più difficili. Anche a scapito della incolumità di chi gli dà una mano.

