L'aggressione a Grottammare nel settembre di due anni fa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PRECEDENTE MACERATA Non solo spaccio di droga. Farah Marouane sarebbe stato tra i protagonisti di un violento pestaggio ai danni di alcuni giovani fermani avvenuto la notte del 4 settembre del 2017 nei pressi di una rotonda a Grottammare. In quella circostanza Farah sarebbe stato in compagnia di altri suoi connazionali ed era alla guida di un'Audi simile a quella della tragedia di Porto Recanati. La ricostruzioneQuella notte tutto era iniziato a San Benedetto e per la precisione sul lungomare Nord quando due ragazzi erano venuti alle mani....