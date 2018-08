L'Adriatico ha la febbre caldo come alle Maldive

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'AMBIENTEANCONA Come alla Maldive. Ad avvicinare le nostre spiagge a quelle delle isole tropicali non sono soltanto le temperature esterne, che in questi giorni hanno raggiunto punte di 36 gradi, ma anche quelle del mare, che giovedì hanno quasi toccato i 29 gradi. La notizia arriva dall'Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar), che con la sua rete meteo marina monitora in tempo reale sei aree geografiche dell'Adriatico che vanno dal golfo di Trieste al golfo di Manfredonia, passando per Venezia, la foce...