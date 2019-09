Issate le vele, parte la Regata Pendragon difende la corona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA MANIFESTAZIONEANCONA Una grande gara, ma anche una grande giornata di divertimento per tutti i cittadini di Ancona. Si terrà oggi l'edizione numero venti della Regata del Conero, manifestazione sportiva organizzata da Marina Dorica, con il patrocinio del Comune, che da sempre sposa la vocazione marinara della città, coinvolgendo non soltanto professionisti della vela, ma anche semplici appassionati. I precedentiUna regata per tutti, che però in 20 anni ha visto sfilare barche celebri come il Moro di Venezia, che partecipò alla Coppa...