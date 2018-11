Isaac il Boss, pusher clandestino che ha schivato 2 volte la galera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL RETROSCENA ANCONA Il Boss non è capitato ad Ancona come una meteora. È un pericoloso malvivente che le forze dell'ordine conoscevano bene, da almeno tre anni, quando ha cominciato a farsi apprezzare per truffa, furti, immigrazione clandestina. Isaac Adetifa Adejoju, il pusher che avrebbe ripetutamente stuprato una sua cliente anconetana di 22 anni, era già stato arrestato nell'aprile del 2017, dopo un rocambolesco inseguimento per le vie del Piano. Spacciava eroina, la custodiva all'interno di ovuli di colore blu nascosti sotto il...