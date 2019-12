Ipsia, il Comune ha deciso gli uffici Inail all'ex scuola

GLI IMMOBILI

ANCONA «La volontà dell'amministrazione comunale è di cedere l'ex Ipsia all'Inail al fine di costruirci la nuova sede del medesimo ente pubblico non economico». La lettera ufficiale del Comune è firmata dall'assessore ai Lavori pubblici Paolo Manarini ed è stata indirizzata nei giorni scorsi all'Archivio di Stato di Ancona che a giugno, tramite la direzione generale di Roma, aveva avviato l'iter per ottenere il nulla sosta al trasloco in via Curtatone.

Dopo anni di ipotesi, studi e valutazioni la vecchia scuola professionale ha dunque una destinazione certa. La scelta del Comune è emersa in questi giorni dopo la pubblicazione di tutti gli atti legati al bando pubblicato a inizio anno dall'Archivio di Stato. Ora Inail e Comune dovranno solo mettersi a tavolino per accordarsi sulla compravendita. L'Inail realizzerà in via Curtatone gli uffici attualmente ospitati nella sede di piazza Santa Maria 5. E dai primi colloqui ufficiosi intercorsi tra i due enti l'ipotesi è di prevedere nel futuro immobile anche un posteggio sotterraneo di un paio di piani. Dettagli che dovranno comunque essere messi a punto nelle fasi progettuali così come un'eventuale convenzione del Comune per poter utilizzare l'area di sosta. Ad agevolare il passaggio di proprietà anche il recente nullaosta all'eventuale demolizione firmato dalla Soprintendenza. Nelle settimane sorse infatti in Comune era arrivato il parere della Soprintendenza: quello di via Curtatone non si tratta di un immobile d'interesse storico-culturale, perciò potrebbe essere abbattuto ed in seguito ricostruito.

Le strade di Comune e Inail tornano di nuovo a incrociarsi sull'ex Ipsia. L'immobile di 5.600 mq è tornato di proprietà del Comune nel 2011 quando l'istituto professionale si è trasferito nel nuovo campus scolastico di Passo Varano. Inserito inizialmente nel piano delle alienazioni (prezzo 2.845.000 euro). Poi nel 2016 Palazzo del Popolo aveva partecipato a un bando pubblicato dall'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L'Inail aveva poi comunicato al Comune la possibilità di procedere all'acquisto dell'ex scuola. Era stato ipotizzato anche una cifra di 2,5 milioni per il passaggio di proprietà. In base all'ipotesi del 2016 l'Inail avrebbe poi provveduto a ristrutturare il palazzo per poi affittarlo al Comune a un canone agevolato. Tra le ipotesi elaborate da Palazzo del Popolo l'utilizzo dei locali per ospitare alcuni uffici comunali ora dislocati in altre part del centro, tra cui la biblioteca Benincasa, oppure come sede per le associazioni. Idee rimaste lettera morta.

Nel frattempo quella scuola popolata da centinaia di studenti fino al 2011 è diventata più volte la casa di clochard, rifugio di disperati e centrale di traffici loschi. Tra blitz di spacciatori e soccorsi per overdose, la situazione di degrado è diventata inaccettabile per i residenti, con intrusioni continue nonostante porte e finestre sbarrate. A febbraio di quest'anno un nuovo assist al Comune era arrivato dall'indagine di mercato del Mibac per un bando sulla «eventuale locazione di un immobile da adibire a sede dell'Archivio di Stato di Ancona». Alla domanda il Comune aveva allegato la proposta c'era il progetto di ristrutturazione da 6,7 milioni per rendere l'ex scuola superiore adatta alla nuova funzione. Il canone di locazione annua a favore del Comune era stato stimato in 319.200 euro, ma la giunta aveva proposto al Mibac un'altra soluzione: l'affitto dell'immobile nello stato in cui si trova al Ministero, che avrebbe provveduto all'esecuzione dei lavori. In cambio il Comune avrebbe abbassato il canone a 50mila euro scomputando la differenza per 25 anni, fino a rimborsare i 6,7 milioni del restauro, che da cronoprogramma poteva essere ultimato a dicembre 2022.

L'offerta del Comune era stata approvata dalla commissione istituita dalla Direzione generale archivi «per la qualità del manufatto architettonico, per la capienza degli spazi e per la sua collocazione nel tessuto cittadino. L'edificio, per la su ampia spazialità - si legge nel verbale - si presterebbe anche ad ospitare la sede della Soprintendenza archivistica e bibliografica delle Marche, permettendo in tal modo di concentrare nel medesimo immobile due amministrazioni afferenti a questa Direzione generale, con possibile risparmio di costi di gestione». E dopo l'ok di giugno era stato avviato l'iter per arrivare alla stipula del contratto con il Comune. Procedura stoppata dall'ultima lettera del Comune che ha scelto l'Inail.

