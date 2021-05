«Io ho 88 anni sto aspettando una telefonata dal 12 marzo»

7Sirio Catani, 88 anni, da Jesi, dice di aspettare una telefonata dal 12 marzo scorso. Ha chiamato ieri mattina in redazione segnalando la sua storia: «Avevo appuntamento per il 12 marzo alla bocciofila. È il sito dove si facevano le vaccinazioni a Jesi, adesso hanno cambiato. Con me c'era mio figlio, ingegnere e docente: ci hanno dato i tre fogli da riempire con tutte le informazioni sanitarie del caso. Mio figlio me li ha compilati e io li ho firmati. Nei primi due fogli avevo letto che i vaccini potevano essere di due tipi: Pfizer, nel primo e Moderna, nell'altro. Quando sono andato dentro ho chiesto: che vaccino mi fate? E loro mi hanno risposto: Astra Zeneca». Sirio ci ha pensato un secondo. Non è proprio l'ultimo arrivato e nelle corsie di ospedale c'è stato per quarant'anni: «Venti da infermiere e venti da caposala. Lavoravo a Malattie infettive ai tempi dell'Aids, conosco cosa significa avere a che fare con questo genere di problemi. In quel periodo a marzo si parlava di Paesi che avevano sospeso la somministrazione di Astra Zeneca. Insomma, ho detto di no e ho chiesto se si poteva fare uno degli altri due. La dottoressa molto gentile mi ha risposto: ma noi abbiamo solo Astra. Io non ho cambiato idea e lei mi ha detto: non si preoccupi allora la richiamiamo noi». Dal 12 marzo all'11 maggio, fanno due mesi tondi. E Sirio aspetta ancora: «Qualche giorno fa sono andato al nuovo centro di vaccinazione e gli addetti mi hanno ripetuto che mi avrebbero richiamato». Magari essere passato in coda costerà a Catani un po' di attesa: «Per carità mi va bene tutto ma sono passati due mesi e fra poco iniziano a vaccinare quelli di 50anni...».

a. t.

