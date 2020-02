Internet safer day Studenti mobilitati

JESI Domani, l'istituto Marconi Pieralisi di Jesi celebra Internet safer day, istituito e promosso dalla Commissione Europea per un uso consapevole della rete, un ruolo attivo e responsabile di ciascuno per rendere Internet un luogo positivo e sicuro. Lo slogan di quest'anno è infatti Together for a better internet. Per la prima volta, l'Istituto di via Raffaello Sanzio ospiterà la dirigente del Compartimento Polizia delle comunicazioni di Ancona Cinzia Grucci, mentre sarà un ritorno quello degli esperti della polizia di Ancona che sono già intervenuti qualche anno fa per una formazione d'aula con le classi prime all'interno del progetto Generazioni Connesse. La giornata di domani - organizzata dalla referente legalità, prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo professoressa Rita Armati - sarà l'occasione per illustrare non solo i rischi e i pericoli della rete, le implicazioni del creare e poi diffondere contenuti illeciti in rete, ma anche per suggerire le condotte virtuose e più idonee per un uso corretto dei socialnetwork. Sarà anche approfondito il cosiddetto hate speech, un problema di grande portata a livello internazionale che sta avendo importanti risvolti su antisemitismo, razzismo, violenza di genere e discriminazioni. L'incontro sarà dedicato a tutte le classi prime dell'Istituto e vedrà la partecipazione di 231 studenti, suddivisi in due gruppi, con inizio alle ore 8,30 in Auditorium. «Il Marconi Pieralisi - dice il dirigente Corrado Marri - è attento alla crescita personale e al benessere dei propri studenti e si impegna ad educarli alla creazione di sane relazioni, reali e digitali».

