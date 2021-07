Intanto l'abbassamento dell'età media dei nuovi contagiati, che spesso non sviluppano sintomi della malattia, ha consentito in questa fase estiva di svuotare o quasi i reparti di terapia intensiva riservati ai pazienti Covid. Se fino a marzo nelle Marche c'erano saldi giornalieri di ricoveri in rianimazione anche di +10 o +13, dall'inizio di aprile - con la frenata dei contagi e lo sprint della campagna vaccinale - le variazioni giornaliere dei ricoveri per Covid in reparti intensivi sono state sempre negative o a saldo zero, tranne in 8 giornate.

Le guarigioni

Ieri i ricoveri per Covid, dopo il rialzo (+3) di giovedì, sono tornati a scendere nelle Marche: da 11 a 10, due dei quali in terapia intensiva. E sono tornati a frenare, dopo alcuni giorni in ripresa, i positivi attuali, ieri a 1.284 (-7), grazie a 26 guarigioni in un giorno.

Anche la curva dei decessi si è appiattita. Tra gennaio e marzo di quest'anno le Marche hanno pianto 1.050 vittime del Coronavirus, in media 12 al giorno, con picchi di 18-20 decessi ogni 24 ore. A giugno le morti correlate all'epidemia sono state 21, in questo primo scorcio di luglio due e da quattro giorni ormai non si registrano decessi.

