Insieme ai locali in cui si somministrano cibi e bevande la vera rivoluzione portata dal Covid-19 sarà quella dei servizi alla persona. Ovvero acconciatori, centri estetici e tatuatori. La sperimentazione di dieci giorni fa ha aperto la strada al protocollo condiviso con le categorie consentendo alle Marche di avere preziosi giorni di vantaggio per formare il personale e integrare le dotazioni di sicurezza per i locali. Non sarà semplice e bisognerà dire addio a tante abitudini che nel tempo erano parte del servizio. La sala d'attesa, gli orari, le chiacchiere con il/la vicino/a di postazione. Sarà tutto diverso. Sia per i clienti ma soprattutto per i dipendenti che dovranno essere adeguatamente equipaggiati all'insegna del monouso. Una raffica di grane per i titolari chiamati a uno sforzo enorme che abbraccia non solo i costi aggiuntivi dei dispositivi di protezione ma anche la riorganizzazione degli orari e la flessibilità dei turni per evitare gli assembramenti galeotti. Adiacente al mondo dei servizi alla persona c'è il fitness che invece ripartirà tra una settimana e di seguito anche le piscine. E che dire del commercio al dettaglio? Riavere i negozi aperti riporterà la vita agli standard abituali ma con tutte le prescrizioni del caso: ove possibile percorsi separati di entrata/uscita, pagamenti con dispositivi digitali, igienizzazioni continue, capi e locali da sanificare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

