Innoliving anticipa tutti Test salivare efficace al 95%

ANCONA L'anconetana Innoliving anticipa il mercato e lancia il test salivare 2019-nCov. Una novità per l'Italia perché è molto semplice nell'utilizzo: un unico operatore ha la possibilità di effettuare anche 300 test in un'ora. Questa performance è resa possibile dal sistema che raccoglie la saliva tramite uno sticker da tenere in bocca per due minuti, mentre la risposta arriva nei successivi 10 minuti ed è efficace per oltre il 95%. «Abbiamo verificato che sul mercato sta nascendo una nuova domanda di campionature rapide, che possono essere fatte in un ristretto lasso di tempo per quantità importanti di pazienti - ha detto Danilo Falappa, direttore generale di Innoliving - e questo prodotto risponde esattamente a queste esigenze. Del resto la ripresa delle attività produttive e scolastiche presuppone che i tempi dei monitoraggi vengano velocizzati e realizzati per quantità importanti di pazienti». Il produttore è Guangzhou Decheng Biotechnology Co Ltd, una grande azienda nota a livello mondiale nella produzione di strumenti medicali e applicazioni sanitarie. Le autorità sanitarie europee hanno dichiarato il prodotto conforme a tutte le disposizioni in materia. Innoliving, con sede ad Ancona, è un'azienda attiva nel settore della produzione di piccoli elettrodomestici e apparecchi healtcare di uso quotidiano per monitorare la salute e la cura della persona.

