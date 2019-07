Ingorgo di bus in piazzetta La baia sempre più green

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TUTTI AL MAREANCONA Un pienone, come a Ferragosto. Portonovo e Mezzavalle hanno vissuto l'ennesima giornata da tutto esaurito. Sole e afa anche ieri, e per tutta la giornata, per nulla mitigata dalle gocce di pioggia che sono scese nel primo pomeriggio. E sono stati premiati quelli che non si sono spaventati, aspettando che ritornasse il sole nel pomeriggio, come puntualmente è avvenuto. La circolazione Il tutto esaurito arriva molto presto la mattina. Alle 8,30 sono già completi tutti i parcheggi della baia e, con il passar delle ore, si...