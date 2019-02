Influenza, boom di malati ricoverato un caso su due

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EPIDEMIAANCONA L'influenza adesso fa paura. Aumentano i casi gravi e in una settimana è più che raddoppiato il numero di anconetani a letto con la febbre: sono circa 2400, secondo le stime dell'osservatorio nazionale del Ministero della Salute, il 26% dei quali bambini al di sotto dei 4 anni. E pensare che non siamo ancora arrivati al picco epidemico stagionale, atteso per i prossimi giorni.Il primato Ma intanto negli ospedali del capoluogo si registra il boom di accessi: +30% al pronto soccorso del Salesi, dove un bimbo su due arriva con...