Infarto durante la corsetta Ex arbitro muore a Natale

IL DRAMMA ANCONA Doveva essere una tranquilla corsetta per smaltire le calorie di pranzi e cenoni. Si è trasformata in un dramma natalizio che ha distrutto una famiglia intera e il mondo degli arbitri marchigiani. Gianluca Valeri se n'è andato a 52 anni nel modo più inaccettabile: stroncato da un infarto mentre in tuta e scarpe da ginnastica faceva jogging la domenica di Natale, prima di mettersi a tavola con i fratelli e i parenti. Non erano sensi di colpa per gli stravizi. Gianluca amava fare un po' di attività aerobica nel tempo libero,...