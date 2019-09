In ritardo la parte destinata all'Asur

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA C'è anche una parte pubblica, che procede autonomamente, nel progetto di recupero dell'ex Umberto I. È quella che riguarda il restauro dei padiglioni 1 e 2 del vecchio ospedale civile, destinati a ospitare il nuovo poliambulatorio, la residenza per anziani e l'hospice. Nel luglio scorso l'Asur ha approvato una perizia di variante concedendo all'associazione di imprese appaltatrici 60 giorni di tempo in più per concludere i lavori con un aumento del corrispettivo di 204mila, facendo salire l'importo dell'appalto a 7.847.721 euro....